HOĆE LI ZATVORITI BEOGRAD ZBOG KORONE: Prestonica je jedno od žarišta, a evo ŠTA KAŽU STRUČNJACI o izolaciji grada!

"Bilo bi razloga za zatvaranje Beograda kada bismo očekivali neki veliki dogadjaj poput dočeka Nove godine, nama sledi Uskrs a on se ne slavi na ulicama", kazao je Kon u emisiji "Upitnik" na Radio-televiziji Srbije.

Ocenio je da ta mera ima smisla kada je u pitanju širenje virusa te dodao da se ozbiljno plašio "da se nešto ne desi" u Beogradu i dođe do daljeg širenja, ali da do toga nije došlo.Eventualno uvođenje celodnevne zabrane kretanja, rekao je Kon ostaje kao "slamka spasa". Ona ima smisla u trenutku kada epidemija koronavirusa više ne može da se kontroliše. On je naglasio da za dve nedelje apsolutne izolacije virus ne može da opstane.

Ipak, kazao je, vlast je ta koja može donosi odluke i uvodi mere, da će u tome imati njegovu i podršku struke i naglasio da su nesumnjivo zabeleženi uspesi u borbi protiv korona virusa.

Govoreći o današnjem predstavljanju najnovijih rezultata testiranja na virus u Srbiji, Kon je ocenio da kratko vreme trajanja te konferencije predstavlja poziv građanima da se motivišu i pomognu nadležnim u borbi protiv epidemije.

U Srbiji je za poslednjih 24 časa od posledica COVID 19 umrlo sedmoro ljudi, a 115 je novoobolelih, saopštio je na toj konferenciji direktor Infektivne klinike Goran Stevanović. Kon je istakao da bez obzira na, kako je rekao, ovaj težak dan on ostaje i dalje umereni optimista.

"To je iz razloga što nismo preskočili maksimum od 131 obolelog u jednom danu koji smo imali i zato što nemamo nagli skok - da dupliramo broj obolelih iz dana u dan", kazao je on. U daljoj borbi protiv epidemije korona virusa, Kon je naveo da je važno pronaći kontakte već zaraženih kojih je oko 80.000.

