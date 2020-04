ZA PLATU OD 80.000 DINARA PLJUJU PO ZAPOSLENIMA U OPŠTINI VOLONTERIMA KOJI RADE NA TERENU

Neprekidni napadi na rad zaposlenih u opštini Rakovica koji se koriste za ličnu promociju, kao i promociju svojih nalogodavaca, sa ciljem da zaštite sebe i svoje mahinacije i ponovo steknu privilegije pokazuje konstantno primitivno ponašanje izvesnih kolega zaposlenih u Opštini prešlo je sve granice pristojnosti.

Na prozivku i lažne izjave i optužbe na rad zaposlenih i rukovodstvo u Opštini Rakovica nisam mogla da oćutum pa sam kao Koordinator Opštinskog Kol centra odgovorila "koleginici", inače Đilasovoj perjanici Vesni Džidić Savić i predsednici SZS u Rakovici, na njene otrovne i lažne prozivke usmerene na zaposlene u Opštini, što nigde nije objavljeno. Rekla sam samo istinu, i iznela svima poznate činjenice, čak se nisam ni trudila da sva pitanja postavim. Naravno koleginica nije smela da odgovori, već je perjanicu preuzeo kolega Miladin Bojanović inače Vesnina marioneta i član SZS u Rakovici.

Iskoristiću ovu priliku i postaviti Vama „moralistima“ par moralnih pitanja: Vesna molim Vas da mi odgovorite na sledeća pitanja, zarad istine javnosti:

1) Kada ste se zaposlili u Opštini Rakovica, sa kojom stručnom spremom i koje Vam je bilo radno mesto? 2) Da li je tačno da ste umalo dobili otkaz radeći na ekspediciji zato što ste neovlašćeno otvarali i čitali tuđu poštu? 3) Da li je tačno da ste manipulacijama preuzeli funkciju predsednika Sindikata da bi ste sebe zaštitili od brojnih manipulacija, povreda radne dužnosti, i ostalih mahinacija? 4) Da li je istina da ste u opštini radili kao inspektor sa srednjom stručnom spremom? 5) Da li ste sami pisali svoj diplomski rad, ili Vam je neko drugi napisao, a Vi za to platili i ko Vam je platio školovanje? 6) Da li je tačno da ste reketirali privrednike po Rakovici i da li je protiv Vas podneta prijava? Da li postoje žalbe i pritužbe građana na Vaš rad i Vaše bahato ponašanje? 7) Da li je tačno da ste 2010. godine postali glavni izvršitelj sa srednjom školom? 8) Da li je istina da ste u to vreme nelegalno napravili trospratnu kuću u Borićima na Petlovom brdu, na mestu koje je predviđeno za dečiji park? 9) Da li ste imali dozvolu za gradnju, ili je ta dvospratna kuća divlje građena? 10) Objasnite narodu kako ste sa opštinskom platom to uspeli da sagradite kuću od više hiljada evra, ili ste za to imali nekog sponzora? 11) Da li je tačno da je Vaš tadašnji muž krivično gonjen zbog seče borića i da li je tačno da ste platili za to kaznu? 12) Da li je tačno da ste imali nekoliko pijačnih tezgi na teritoriji opštine Rakovica (na Kanarevom brdu i Vidikovačkoj pijaci)?

Takođe imam par pitanja za kolegu Miladina Bojanovića: 1) Da li je tačno da ste kao član DSS, Vi i Vaša pokojna supruga dobili posao u Opštini Rakovica? 2) Da li je tačno da ste napustili stranku i prešli u DS jer nije bilo moguće da Vam se „stambene“ želje ispune? 3) Da li je tačno da ste sa Višom školom radili kao komunalni inspektor? 4) Da li je tačno da ste prelaskom u DS dobili mesto Šefa odseka za izvršenje sa višom stručnom spremom? 5) Da li je tačno da ste fakultet završili za godinu dana? 6) Pitam se kako ste uspeli sa Opštinskom platom da kupite plac na Miljakovcu 3, od 10 ari i sazidali velelepnu višespratnicu od više desetine hiljada evra (pobegnete iz Patin majdana)? 7) Da li je tačno da ste od 2012 godine imali nepromenjenu platu samostalnog stručnog saradnika, koja je oko 80.000 dinara, sa svim dodacima i benificijama koje imaju izvršitelji zbog terenskog rada? 8) Da li je tačno da zato što imate više od 60 godina ste oslobođeni radne obaveze i sedite kući i primate istu platu sve vreme pandemije? Da li je to šikaniranje i mučenje kako Vi izjavljujete? Da li Vaši mentori znaju ko ih zastupa i govori u njihovo ime, ili im je sve jedno, važno im je samo da šire laži! I na kraju pitam se da li će moje kolege da nastave slepo da slede Dragana Đilasa i sličnih poltrona blateći svoje kolege koji u ovom trenutku časno obavljaju svoj posao u ovim vremenima. Da li je to što sledite slepo naloge Vaših pretpostavljenih Đilasa i sličnih blateći vaše kolege ispravno i moralno? Ne pokušavajte da širite paniku u Oštini zbog korona virusa? Ne koristite svaku situaciju pa i smrt kolege za ličnu samopromociju! Dobro znate da su sve mere zaštite na radu u toku pandemije ispoštovane i da svi u zaposleni radimo jednako bez ikakvih privilegija. Sve Vaše izjave i optužbe su čista laž koja ima za cilj da obmane građane Rakovice. Uverena sam da je i većina stanovnika Rakovice sve ovo uvidela, i da su istog mišljenja kao i ja.

S poštovanjem, Maja Ašćerić, Koordinator kol centra GO Rakovica

Kurir