ČEKA SE ODLUKA O GRADSKOM PREVOZU, ALI SE MERE BEZBEDNOSTI VEĆ ZNAJU: Maske su obavezne, ali ima i dodatnih pravila

Međutim, svi zaposleni se s punim pravom u ovom trenutku pitaju: "A, kako ćemo mi da stignemo na posao?". Pravog odgovora na ovo pitanje od nadležnih u Gradu Beogradu trenutno nema i sve se prebacuje na Vladu Srbije koja bi morala da suspenduje odluku o ukidanju gradskog prevoza.

- Normalizacija gradskog prevoza zavisi od odluke Vlade Srbije. Gradski prevoz je do daljeg suspendovan, njega jednostavno nema. Epidemiolozi će procenjivati kada je najbolje da on bude vraćen, za sada su dozvoljene samo koridorske linije. Mislim da će to biti jedna od poslednjih mera koje će biti ukinute jer je ona i doneta kako bi se sprečila fluktuacija ljudi, kako se virus ne bi širio - rekao je pre nekoliko dana zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

foto: Printscreen Youtube

Trenutno u Beogradu gradski prevoz ne postoji. Funkcioniše 30 i kusur takozvanih koridorskih linija, ali samo u periodu od 5.30 do 8.00 i od 17.30 do 20.00. U njih je moguće ući samo sa potvrdom nadležnih da imate radnu obavezu, kao i plaćenom Busplus karticom. I to isključivo mesečnom. A one se ne mogu izvaditi redovnim putem pošto šalteri Busplusa ne rade, već samo preko vaše firme.

- Ukoliko lice ne poseduje personalizovanu Busplus karticu, istu za njega može obezbediti samo poslodavac s obzirom da su javni šalteri odlukom Vlade Republike Srbije ukinuti. Uplate pretplatnih karata mogu se obaviti na svim kioscima. Na vratima opredeljenim za ulaz putnika, kontrolori voznih isprava vrše kontrolu radnih naloga - odnosno licenci za zaposlene u zdravstvu ili radnih naloga i Busplus kartica sa uplaćenim mesečnim kartama za ostale zaposlene - objasnio je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

foto: Beoinfo

Kada će, i na koji način, saobraćaj u Beogradu biti normalizovan to još niko tačno ne zna.

- Trenutno na teritoriji grada Beograda funkcionišu posebne linije, one se svakodnevno prate i prilagođavaju zahtevima radno angažovanih zaposlenih, sve dok u zavisnosti od razvoja epidemiološke situacije aktom Vlade Republike Srbije ne bude ukinuta zabrana javnog prevoza putnika - dodao je Nikodijević.

Ipak, i on priznaje da postoji sve veća potreba za gradskim prevozom.

- Trenutno se razmišlja kako da se izađe u susret potrebama povećanog broja zaposlenih koji se sukcesivno vraćaju na posao. Jedan od načina je da se poveća broj vozila na ustaljenim linijama ili da se uspostave nove, poput nedavno uvedene za Surčin. Svakako će se naći brz i adekvatan odgovor uz konsultovanje Privredne komore, ali pre svega poštujući mere zaštite i zahteve Republičkog kriznog štaba.

Koridorske linije "pokriva" GSP "Beograd, dok su uvođenjem vanrednog stanja prestali da rade privatni prevoznici.

- U ovom trenutku nemamo informaciju kada ćemo ponovo početi sa radom. Bićemo obavešteni na vreme o tome, kako bismo pripremili vozno osoblje i vozila, a za sada još uvek nema konkretnih informacija – kaže Drago Tošić iz Konzorcijuma privatnih prevoznika.

Tri varijante za vraćanje gradskog prevoza

foto: Anadolija/Miloš Miškov

Gradski prevoz je ukinut kako bi se smanjila fluktuacija ljudi, a na taj način i širenje korona virusa. Ono što je izvesno, autobusi, tramvaji i trolejbusi će se postepeno vraćati na ulice, a za to postoji nekoliko varijanti:

1. Da sadašnje koridorske linije budu pojačane, odnosno da funkcionišu tokom celog dana ili barem da obuhvate znatno veće vremenske intervale nego što je to sada slučaj.

2. Da se vrate stare, redovne linije, koje su postojale pre redovnog stanja, ali da vozila idu po redukovanom nedeljnom redu vožnje.

3. Da bez obzira na koju se opciju nadležni odluče, gradski prevoz bude barem u prvih nekoliko nedelja namenjen isključivo za zaposlene.

Maske, ograničen broj putnika, razmak od dva metra...

Druga stvar koja je još nepoznanica su bezbedonosne mere koje će morati da se poštuju u gradskom prevozu. Skoro je izvesno da će se tu "prepisati" pravila koja već važe u pojedinim zemljama ili koja se tek najavljuju:

1. Obavezno nošenje zaštitnih maski, kontrolori ne bi puštali u vozilo one koji ih nemaju.

2. Vozači bi i dalje bili "izolovani" od putnika kao što je bio slučaj pre ukidanja prevoza.

3. Ograničavanje broja putnika, ali se još ne zna kako bi to bilo izvedeno.

4. Posebna vrata za ulazak i izlazak iz vozila kako bi se izbeglo "sudaranje" putnika.

5. Držanje razmaka od dva metra između putnika na stanici, a po mogućstvu i u vozilima.

Naravno, vraćanje gradskog prevoza umnogome će zavisiti i od skraćivanja, odnosno ukidanja policijskog časa.

