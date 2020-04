NIKODIJEVIĆ: Ubuduće nova pravila ponašanja u javnom prevozu

I ovog vikenda naša javna komunalna preduzeća radiće ono što je u njihovom opisu dužnosti u vreme vanrednog stanja, istakao je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

- Radiće se na dezinfekciji ulica, čistiće se međublokovske površine, nastaviće se sa dezinfekcijom i deratizacijom stambenih zgrada, tako da će to biti standardan vikend u radu svih komunalnih gradskih službi - rekao je Nikodijević.

Govoreći o ublažavanju mera tokom vanrednog stanja, naglasio je da će one biti parcijalno popuštane.

- Penzioneri su dobili priliku da izađu tri puta nedeljno na pola sata. Oni su zaista podneli najveći teret zabrane kretanja i zahvaljujem im na disciplini i poštovanju mera. Neke zanatske radnje su počele da rade, pre svega one u kojima nema previše bliskog kontakta između korisnika usluga. Ukoliko epidemiološka slika bude dobra i nastavi se tendencija pada broja novoobolelih, nastaviće se sa parcijalnim popuštanjem mera - kazao je Nikodijević.

U ovom trenutku Grad Beograd sprema sve resurse, a kakve budu bile procene epidemiologa tako ćemo i postupati, podsetio je Nikodijević.

- Juče smo na Gradskom štabu doneli odluku da izvršimo dezinfekciju svih beogradskih vrtića, preko 285 hiljada kvadrata, tako da će deca, kada epidemiolozi odluče da vrtići mogu da počnu sa radom, biti sigurna. Protekle nedelje smo korisnike doma za stara lica i decu bez roditeljskog staranja sa Voždovca testirali na prisustvo virusa, kao i sve zaposlene, i sa ponosnom mogu da kažem da nismo imali ni jednog zaraženog, što znači da smo primenili dobre mere. Na sva zaposlena lica i korisnike usluga oba doma primenjena je mera karantina od 14 dana. Činjenice govore da je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević brzo reagovala i uradila veliki deo posla - kazao je Nikodijević.

Govoreći o javnom gradskom prevozu, predsednik gradskog parlamenta podsetio je na postojanje koridorskih linija, čiji je cilj prevoz zdravstvenih radnika do kliničko-bolničkih centara, ali i svih drugih koji imaju radne naloge.

- Kada Vlada Republike Srbije bude donela odluku, postepeno ćemo početi da puštamo gradski prevoz. On neće biti odjednom vraćen, a kako bude rasla privredna aktivnost i bude počinjao da radi veći broj privrednih subjekata, tako ćemo i počinjati sa uvođenjem linija gradskog prevoza u ponovni rad. U gradskom prevozu neće više važiti pravila kao do sada, već će ona biti propisana u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje kako bi zaštitili i putnike, ali i zaposlene u GSP-u. Moraćemo da se navikavamo na nove mere predostrožnosti koje će propisati način ulaska i izlaska iz vozila na jedna vrata, držanje propisane distance, korišćenje zaštitne opreme, kako putnika tako i vozača. Sve će to biti deo nove kulture ponašanja u javnom prevozu. U ovom trenutku čekamo procene epidemiologa i odluku Vlade Srbije - zaključio je Nikodijević.

(Kurir.rs/Beoinfo)

