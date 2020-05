KAKO MOGU DA SE VOZE ZAPOSLENI KOJI NEMAJU PERSONALIZOVANU KARTU: Postoje 2 načina prevoza u GSP

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da će od petka početi sa radom i gradski prevoz i da postoje dva načina na koji se građani mogu prevoziti.

- Prema odluci Vlade Srbije, u prvoj fazi javni prevoz mogu da koriste samo zaposleni, kao što je to i u mnogim drugim evropskim zemljama. Razlog za to jeste početak rada privrede tako da oni koji imaju radne obaveze prevoziće se na posao, a oni koji nemaju potrebe da se kreću poput penzionera, đaka i drugi, treba da ostanu kod svojih kuća jer je javni prevoz mesto na kome se najlakše može preneti zaraza i upravo zato su mere koje je propisao Gradski zavod za javno zdravlje tako rigorozne. Dokaz za zaposlene je personalna mesečna kartica za zaposlene ili ukoliko je nemate, sa radnim nalogom za taj dan kupuje se jednodnevna, trodnevna ili petodnevna karta. U svim evropskim gradovima javni prevoz je redukovan i epidemiološke mere su važnije od javnog prevoza. U ovom trenutku najvažnije je da se ljudi ne zaraze i zato je ulazak sa maskom obavezan - kazao je Vesić.

foto: Nemanja Nikolić

On je naglasio da će u petak na ulicama Beograda biti 1.058 vozila, dok će na prigradskim linijama raditi 234 vozila.

- Počeće da radi 469 autobuskih linija, 153 gradske i 316 prigradskih, sedam tramvajskih i pet trolejbuskih. S obzirom na to da je završen deo Savskog trga, od petka ćemo ponovo imati linije 6, 7, 9, 12 i 14 i tramvaji će ponovo prelaziti preko Savskog trga. Rade i autobusi na linijama 3A i 5A umesto postojećih tramvaja, tako da će vozila biti dovoljno - kazao je zamenik gradonačelnika.

Prodajna mesta "Bus Plusa” ponovo otvorena

Pojedina prodajna mesta "Bus Plusa” od danas ponovo počinju sa radom, saopšteno je iz sistema "Bus Plus”. Kako se navodi, otvara se prodajno mesto „Lukoil” (radno vreme od 8 do 18 časova), kao i prodajna mesta „Tempo” (Bačvanska, Ada i Kvantaš), koja će raditi od 9 do 16 časova radnim danima. Zaposlena lica, koja će i jedina moći da koriste javni prevoz od 8. maja, moći će i lično da izvade mesečne "bus plus” kartice, ali je preporuka da se one i dalje vade preko pravnih lica, odnosno poslodavaca, kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve. Na navedenim prodajnim mestima preduzete su sve neophodne zaštitne mere u skladu sa preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir