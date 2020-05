GORAN VESIĆ: Zakupci da se izjasne za dug, kafići OVAKO mogu da prošire bašte

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da će zakupci poslovnog prostora, koji tokom vanrednog stanja nisu plaćali zakup na osnovu odluke Grada, dobiti rok od 30 dana da se izjasne da li žele da plate 50 odsto duga do kraja godine ili na 12 mesečnih rata čitav dug tokom sledeće godine.

"To je bio prvi doprinos Grada kako bi se zaštitili vlasnici ugostiteljskih i samostalnih radnji, koji su i imali najviše problema tokom vanrednog stanja jer nisu radili", rekao je Vesić.

Gostujući na TV Pink, on je naveo da je za bašte do sada važilo pravilo da ako je front bašte uži od tri metra, imate pravo da tražite saglasnost susednog objekta da se proširite, ali ako je front bašte širi od tri metra, to pravo niste imali.

"Sada je to ukinuto i svi imaju pravo da traže proširenje, uz naravno saglasnost onog u susednom objektu", rekao je Vesić.

On je dodao da sva pravila ostaju, među kojima su saglasnost Sekretarajata za saobraćaj, projekat i slično.

(Kurir.rs/Tanjug)

