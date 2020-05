VESIĆ OBIŠAO NAPADNUTOG VOZAČA GSP: Evo kako je putnik pretukao Bojana (FOTO)

Vesić je rekao da je napadač priveden i da će Grad Beograd protiv njega podneti krivičnu prijavu za ugrožavanje bezbednosti putnika, kao i prijavu za naknadu štete koju je napravio u autobusu.

Prema rečima zamenika gradonačelnika, Mitrović je sigurno 15. vozač koji je napadnut u gradskom prevozu od početka ove godine, dok se na godišnjem nivou dogodi imeđu 50 i 60 napada na vozače.

"Ono što se desilo Bojanu govori o tome koliko neki ljudi misle da imaju pravo da zakon uzimaju u svoje ruke, koliko se bahate i misle da nisu odgovorni pred zakonom. Osoba koja ga je napala ima oko 25 godina i napala ga je bez ikakvog razloga, usred vožnje, čime je ugrozio bezbednost svih putnika", rekao je Vesić.

Naveo je da većina građana Beograda veoma poštuje ljude koji rade u GSP-u, ali da, nažalost, postoji manjina koja misli da za njih ne važi nijedan zakon.

"Na primeru ovog hiligana videćemo kako zakoni važe", rekao je Vesić i dodao da vozači u gradskom prevozu rade težak, odgovoran posao i da moraju da budu skoncentrisani dok rade, te da svako ometanje i napadanje vozača ugrožava bezbednost putnika.

foto: Printscreen

"Mi se kao Grad trudimo da stanemo iza njih. Njihova prosečna plata je ove godine već 74.000 dinara što je pristojna plata u Srbiji, ali može da bude i veća i kako gradske finansije budu stajale bolje trudićemo se da oni budu među prvima u gradu koji će imati i više plate jer oni to zaslužuju", dodao je Vesić.

Bojan Mitović, koji vozi autobus na liniji 27, kaže da ga je napao mladić koga nikada pre nije video.

"Došlo je do kraće verbalne čarke nakon čega je on otvorio vrata moje vozačke kabine i tri puta me udario pesnicom u glavu i još jednom vratima, takođe u glavu. Posle toga smo imali razgovor sa policijom i videćemo šta će reći pravosudni organi", ispričao je Mitrović.

foto: Printscreen

Naveo je da želi da se ovakve stvari ne ponavljaju i apelovao na sve građane koji se voze gradskim prevozom da shvate da su i vozači obični ljudi.

"Bilo koja greška nije namerna i ovom prilikom zamolio bih putnike da nam to ne uzimaju za zlo i da se potrude da se ne ugrožava naša bezbednost i bezbednost naših porodica", rekao je Mitrović koga su posetili i gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević i direktor GSP Beograd Radiša Momčilović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir