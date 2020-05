VESIĆ: Tokom vanrednog stanja nije prekinut nijedan projekat

Tokom vanrednog stanja nije prekinuta realizacija nijednog projekta, jer je najveći prioritet razvoj prestonice, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Punim kapacitetom rade se Savski trg i Savski kej i napreduje izgradnja nove autobuske stanice u Bloku 42, a njen završetak očekuje se do kraja godine, rekao je Vesić gostujući na RTS - u.

Takođe, radi se Bulevar patrijarha Pavla, od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka, kazao je Vesić, saopštila je Gradska uprava.

"Sledeće godine spojićemo Košutnjak sa Mostom na Adi sa četiri trake koje će voditi pravo prema Rakovici i Vidikovcu. To će biti veliko rasterećenje za ljude koji žive u tom delu grada", najavio je Vesić.

Podsetio je da se u Leštanima radi najmodernija osnovna škola u Beogradu i dodao da će ovih dana biti otvoren Dnevni centar za decu ometenu u razvoju u Lazarevcu.

Vesiće je dodao da se rekonstruiše Peta beogradska gimnazija, kao i otvoreni bazen na Tašmajdanu, koji će sa radom početi 30. juna.

"Rekonstrukcija Ulice Džordža Vašingtona, od Drinčićeve do Francuske ulice biće završena do 1. juna. Završena je pešačka pasarela od Savskog keja do Beogradske tvrđave. Trudimo se da se svi razvojni projekti realizuju predviđenom dinamikom, jer se na taj način zapošljava domaća privreda, a naš grad razvija.

Iako je budžet smanjen, nismo odustali od obnove 150 fasada, dok smo do sada rekonstruisali blizu 500 fasada".

Beograd u poslednjih nekoliko godina menja svoje lice na bolje, a to je nedvosmislen zaključak svih koji dolaze iz inostranstva, naveo je zamenik gradonačelnika.

(Kurir.rs/Tanjug)

