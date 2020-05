NOVA MODA U BEOGRADU: Stan u centru nije više IN, sad bi svi kuću sa dvorištem u predgrađu, evo zbog čega!

BEOGRAD - Pandemija virusa korona, prema mišljenju analitičara, doneće mnogobrojne promene u navikama potrošača. Tako nešto već se može videti na tržištu nekretnina u Srbiji, tvrde stručnjaci. Kako kažu, građani se sve više odlučuju na kupovinu kuća sa dvorištem, na obodu grada, za razliku od prethodno popularnih stanova u centru.

Tražnja za vikendicama na izletištima i planinama nije se prekinula i nakon ukidanja policijskog časa, a prava promena tržištu nekretnina, izgleda, tek predstoji. Nova tendencija je tražnja kuća u okolini velikih naseljenih mesta, na oko 15 do 20 kilometara od centra grada, a gde se može živeti tokom cele godine.

foto: Instant Google street view

"Građani su sada za vreme vanrednog stanja očigledno shvatili prednosti života u kućama sa dvorištem, naročito u okolini grada. Tu recimo imaju mogućnost da parkiraju auto, imaju određene linije gradskog prevoza, dvorište, infrastrukturu, kao i prodavnice i osnovne škole, a centar grada svakako nije mnogo daleko", kaže za list stručnjak za nekretnine, Milić Đoković.

Pre pandemije virusa korona, kako kaže Đoković, prodaja ovakvih kuća je bila sporadična, a sada je takvih upita sve više i ovakav trend biće zasigurno nastavljen u budućnosti.

"To je sada tendencija pre svega u Beogradu i velikim gradovima. Popularni su recimo, Baćevac, Vranić, Avala, Kosmaj, Barajevo... To su mesta na 20 do 30 kilometara od Beograda, gde postoji određena infrastruktura, kao i neka varijanta gradskog prevoza", kaže Đoković.

foto: AP/Ilustracija

Sa povećanjem potražnje i cene pomalo počinju da se podižu, ali kako Đoković kaže "pristojna kuća u okolini Beograda, u kojoj može da se živi može da se nađe recimo za 40 do 50 hiljada evra".

"Cene idu i do 100.000 evra, a naravno to sve zavisi i od mesta, udaljenosti od centra, veličine i kuće i dvorišta.

Da kuće u predgrađu postaju sve popularnije, saglasan je i Dušan Mirkulovski, vlasnik jedne agencije za nekretnine.

"Ranije su kuće sa dvorištem išle potpuno u bescenje, a sada ih ljudi dosta traže. Generalno, mnogo više ljudi sada cene svoj stambeni prostor. Tačno je da je to novi trend na tržištu - kuće sa dvorištem, barem malim, ili recimo da imaju velike terase", kaže naš sagovornik. Prema njegovim rečima, u svetu je predgrađe uvek bilo na ceni, dok to u Srbiji nije bio slučaj do skoro.

"Ono što se promenilo jeste izgradnja i zgrada i škola, vrtića kao i infrastrukturna rešenja. Predgrađa koja su do nedavno bila praktično sela pored Beograda, sada se uređuju i recimo dobijaju i velike tržne centre i prodavnice", ocenjuje Mirkulovski.

foto: AP/Ilustracija

Prema nekim mišljenjima, u narednom periodu, moglo bi se očekivati poskupljenje kvadrata u unutrašnjosti Srbije. "Ljudi će sada shvatiti da je život u manjim mestima bolji, naročito uz dobru infrastrukturu", izjavio je Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije.

foto: Beoinfo

Bogati Njujorčani poslednjih nedelja preusmeravaju novac, a često i svoje porodice u okolna predgrađa i prigradska naselja, a trgovci nekretninama kažu da svi traže što više prostora i veću udaljenost od suseda i od gužve.

Na postkoronavirusnom tržištu, prostrani domovi s više soba, velike zemljišne parcele i udaljenost od grada postali su velika prednost u celom svetu. U Njujorku su tako najatraktivnije nekretnine na obodu grada, koje poseduju bazen, veliku kućnu kancelariju i jak internet. Traže se mesta gde porodice s decom mogu da izađu na vožnju biciklom, odu na trčanje ili šetnju.

(Kurir.rs/Blic)

