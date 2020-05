SUTRA NESTAŠICE VODE U BEOGRADU: Evo u kojim ulicama građani treba da spreme zalihe

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, bez vode će u ponedeljak, 18. maja od 8.30 do 18.00 časova, biti potrošači u više zvezdarskih ulica, saopštio je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacije". U tom periodu bez vode će ostati građani koji žive u Zahumskoj, od Jovana Ćirilova do Đuke Dinića, Vojvode Bogdana, od Đuke Dinića do Jovana Ćirilova, kao i Đuke Dinića, na potezu od Bulevara kralja Aleksandra do Vojvode Bogdana.

Dan nakon toga, u utorak, 19. maja od 8:30 do 18:30, zbog radova će biti i potrošači na Vračaru, u Ulici gospodara Vučića, na potezu od Maksima Gorkog do Vladimira Karića. Istog dana, u utorak 19. maja od 8 do 24 časova, na Čukarici će zbog prevezivanja na novu vodovodnu mrežu bez vode ostati potrošači u ulicama Milije Stanojlovića, od broja 1 do broja 13, Bore Mandića, Sretena Babića i Vladimira Bukelića u naselju Umka.

Dodaje se da će u tom periodu umanjen pritisak osetiti potrošači u Karađorđevoj, Železničkoj, ulici Ilije Babića, Milorada Živkovića i Trinaestog oktobra. Građanima će za najnužnije potrebe biti obezbeđene je auto-cisterne sa pijaćom vodom, ali JKP apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-stranici preduzeća.

