LOTO MILIONER SA ZVEZDARE DOBIO 1,5 MILIONA EVRA! Kurir na mestu gde je uplaćen tiket: Moja radnja ljudima donosi sreću

Srećnik koji je u petak ubo loto plus brojeve i tako osvojio 186.312.700 dinara dobitnu kombinaciju odigrao je u prodajnom objektu u Ruzveltovoj ulici u Beogradu

Učinili smo nekoga milionerom?! Opet?! Tome, očigledno, nikad kraja. Izgleda da moja skromna radnja ljudima donosi sreću. Od toga nema veće časti i zadovoljstva.

Ovako su vlasnik menjačnice u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, ali i njegova radnica, za Kurir izrazili sreću kad su čuli vest da je jedan Beograđanin baš u njihovom prodajnom objektu uplatio dobitni loto plus listić, koji mu je u petak, u 41. kolu igre na sreću loto, doneo više od 1,5 miliona evra, odnosno 186.312.700 dinara!

Dobitnika bilo i ranije

S osmehom do ušiju, ali i molbom da im ne otkrivamo identitet, rekli su nam da ne znaju ko se milionski usrećio, ali da im je drago što su na neki način deo njegove sreće. - Baš ste me obradovali. Od vas čujem da je dobitni listić uplaćen u našem prodajnom objektu. Ljudi često ovde uplaćuju loto, a mogu da se pohvalim da nije prvi put da sugrađani odigraju kombinaciju kod nas i dobiju. To kažem onako, s ponosom - priča veseli vlasnik menjačnice na Zvezdari. Skinuvši naočare, otkrio nam je da je u prošlosti jedan Beograđanin uplativši listić kod njih dobio automobil.

Taličan prodavac

- Bio je toliko srećan da ne mogu da vam opišem, a to je usrećilo i mene. Gde ćete veću motivaciju za rad od toga? Nisam sad sasvim siguran, ali mislim da je osvojio automobil "audi" - priseća se vlasnik češkajući se po glavi i dodaje: - Baš bih voleo da još nekome donesemo sreću. Bilo je dobitnika automobila, evo sada loto plusa, a ko zna, možda sledeći put padnu džoker ili neka "sedmica"! Lepo kaže slogan Državne lutrije Srbije: "Jer nikad se ne zna!" Njegova radnica stajala je kraj njega i likovala. Rekla je da nije sigurna da li je srećni dobitnik listić uplatio u trenutku kad je ona radila.

Državna lutrija Srbije Čekamo dobitnika da se javi Iz Državne lutrije Srbije kažu za Kurir da još nemaju informacije o srećnom dobitniku. - Očekujemo da će se srećni dobitnik loto plus kombinacije javiti u zakonskm roku koji je predviđen. Tek nakon toga, ukoliko on bude dao svoju saglasnost, biće moguće javno deliti njegove podatke - naveli su u Državnoj lutriji Srbije.

1,5 miliona evra osvojio srećni dobitnik 7 loto i loto plus kombinacija odigrao 700 dinara ukupno uplatio Dobitna loto plus kombinacija: 6, 14, 15, 18, 20, 23, 36.

