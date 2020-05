OD 1. JUNA PIJACE PO STAROM: Vraća se ustaljeni režim rada, svakog dana od 6 do 19

BEOGRAD - Sve beogradske pijace koje se nalaze u sistemu Gradskih pijaca od ponedeljka 1. juna počinju da rade po ustaljenom režimu rada.

U saopštenju Gradskih pijaca se precizira da će pijace u Beogradu biti dostupne posetiocima svih sedam dana u nedelji.

Zelene pijace će tokom cele godine raditi od 6.00 do 19.00 časova, pijaca Palilula od 7.00 do 21.00 čas, Otvoreni tržni centri (OTC) do 30. oktobra po letnjem radnom vremenu od 8.00 do 20.00 sati, sem ponedeljkom kada ne radi.

Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom - Miljakovac radiće od 6.00 do 19.00 časova sem ponedeljkom, kada ne radi, pijaca cveća TC Krnjača biće na usluzi kupcima svakog dana od 8.00 do 19.00, a dostava robe vršiće se do 8.00 sati, dok će se na pijaci Dušanovac prodaja iz vozila vršiti od 19.00 do 6.00.

Garaža za korisnike i posetioce pijaca Palilula i Zeleni venac biće dostupna od 6.00 do 21 čas.

Parking na otvorenom za korisnike i posetioce pijace Zemun biće otvoren sve vreme, na pijaci Dušanovac od 8.00 do 19.00, a na pijaci OTC od 8.00 do 20.00 časova po letnjem radnom vremenu, ne uključujući ponedeljak.

