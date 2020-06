GRADONAČELNIK RADOJIČIĆ: Beograd će biti još spremniji za eventualni drugi talas korone

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je jutros da je glavni grad Srbije, u poređenju sa nekim drugim metropolama, imao manje smrtnih slučajeva od posledica korona virusa za šta su, kako je kazao, najzaslužniji građani.

On je posebno ukazao na značaj uloge predsednika Srbije Aleksandra Vučića u borbi protiv korona virusa.

"Želim da istaknem lidersku ulogu predsednika Vučića. Naročito kada smo imali pritiske da se neke odluke ubrzavaju, a neke usporavaju. Doneti te odluke bilo je veoma teško i trebalo je pokazati liderske osobine", naveo je Radojičić za televiziju Hepi.

On je dodao da će Grad sigurno biti spremniji za drugi talas ako do njega dođe i naveo da je to bila jedna od tema sastanaka Stručno-operativnog tima grada, čiji su članovi i u Republičkom kriznom štabu.

"Nove udare, ako se pojave, možemo očekivati u septembru, početkom godine ili eventualno u martu. Tražio sam od stručnih lica da nam kažu smernice. Iskustva iz ovog perioda će pomoći da se na pravi način spremimo, kao i ono do čega dođe nauka u međuvremenu", napomenuo je gradonačelnik.

Navodeći infrastrukturne radove u Beogradu koji se tiču škola i vrtića, on je kazao da je vrednost aktivnih radova 900 miliona dinara i da su ti za radovi otpočeli.

On je rekao da je dovršetak izgradnje Kliničkog centra "pokazatelj kako se ova vlast odgovorno odnosi prema građanima u odnosu na prethodne".

"Od 1974. godine pa do danas, ni Miloševićevo vreme ni vreme nakon promena 2000. nije donelo završetak radova. U pitanju je veliki projekat", istakao je Radojičić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir