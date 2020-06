U BEOGRADU SE POJAVIO MISTERIOZNI NAZIV NA RUSKOM: Ovo su napisali demineri Crvene armije kada su oslobađali prestonicu

Beograđanin Bane Gajić ovih dana otkrio je verovatno poslednju uspomenu na herojsku akciju Crvene armije u oslobađanju Beograda od nemačkih okupatora u Drugom svetskom ratu - natpis "Provereno min net" (Provereno minj njet, Provereno, nema mina), a grad najavljuje da će uspomena biti sačuvana za sledeće generacije. Na zgradi na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, on je primetio grafit koji je na kraju Drugog svetskog rata označavao razliku između života i smrti u razorenom gradu - "Provereno min net".

"Slučajno sam uočio natpis na zidu, zato što je to banka čije usluge koristim. U prolazu sam ugledao da su se ispod jednog trema na fasadi ukazala crna slova ispisana masnom farbom. Dovoljno se razaznaje natpis "Provereno min net" da bih bio siguran da je to oznaka sovjetskih inženjeraca iz bitke za Beograd 1944. godine", kaže Gajić za Sputnjik.

Na starim zgradama i ranije se pojavljivao ovaj natpis, ali su svi prekrečeni ili su zgrade zamenile nove.

"Imamo spomenike, muzeje, ali nemamo tragove koji na direktan, neposredan način na ulici ukazuju na to da se na tom mestu vodila jedna tako važna i velika bitka. Smatrao sam da je te tragove, kojih je sve manje, neophodno sačuvati, ukazati da oni postoje", kaže Gajić. On je fotografiju grafita okačio na društvene mreže, uz apel da se sačuva. Kadu su videli objavu, iz Sputnjika kažu da su odmah kontaktirali nadležne u gradskoj upravi i upoznali ih sa otkrićem. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, kako se navodi, nije krio oduševljenje što je grafit nekim čudom sačuvan.

"Odmah smo reagovali, jer, iako natpis možda nekome sada ne znači puno, on je važan deo naše istorije. Posle poziva Sputnjika, imali smo odmah sastanak u Skupštini grada. AIK Banka, čija je to danas zgrada, dijagonalno od "Londona", finansiraće čitav projekat. Pre svega, biće obnovljen natpis, a potom će biti zaštićen staklom", rekao je Vesić. Kako je dodao, biće urađeno i obaveštenje na srpskom, engleskom i ruskom jeziku sa podsećanjem šta taj natpis znači. Biće postavljen i kju ar kod, kako bi ljudi koji žele da saznaju više, mogli da dođu do informacija šta se dešavalo na tom mestu.. Iako zaštita grafita deluje jednostavno, reč je o složenom poslu koji prati mnogo administrativnih koraka. Vesić uverava da Beograđani i gosti grada neće dugo čekati da vide spomen na herojski poduhvat inženjeraca Crvene armije.

"Ceo posao izneće Zavod za zaštitu spomenika kulture, oni brinu i o toj zgradi, koja je pod zaštitom. Oni će uraditi projekat koji će takođe finansirati AIK banka. Ne mogu da kažem koliko će to tačno trajati, ali se nadam da ćemo uređen natpis sigurno imati do proslave Dana oslobođenja Beograda 20. oktobra", kaže za Sputnjik zamenik gradonačelnika. Vermaht je u povlačenju intenzivno minirao i razarao objekte.. U Beogradu, minirani su svi strateški objekti, vodovod, sistem komunikacija, most na Savi, hotel "Albanija", ceo Kalemegdan, a mine su postavljene i u mnogim stambenim zgradama. "Crvena armija je u svom sastavu imala brojne inženjerijske jedinice koje su išle ispred ili neposredno iza jedinica u nastupanju i raščišćavale teren. Oznaka "Provereno min net" je bila vidljiv dokaz koji se uvek stavljao na zgradu, da bi svi mogli da vide da u objektu više nema mina, da je bezbedna", rekao je Gajić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir