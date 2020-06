DR MOMČILO JAKOVLJEVIĆ, NOSILAC LISTE SNS U STAROM GRADU, ZA KURIR: Sve što sad gradimo ostaje našoj deci

Istaknuti lekar Momčilo Moma Jakovljević, specijalista hirurgije i sudski veštak, nikad nije bio ni u jednoj političkoj partiji, niti se bavio politikom. Na ovim izborima je, kako kaže, imao čast da dobije „poziv koji se ne odbija“ - da kao nestranačka ličnost bude nosilac liste „Aleksandar Vučić - za našu decu“ na opštini Stari grad.

Otkud vi u politici?

- Meni još to nije politika, niti se bavim politikom. Dobio sam poziv koji nisam planirao, ali koji se ne odbija, i bila mi je čast. Prepoznao sam partiju prema statistici. Statistika je neumoljiva, imate utakmicu na kojoj se jasno vidi šta je ko uradio i koliko je to cenjeno. Ako krenem od zdravstva, od 1970, kad je izgrađena Kardiovaskularna klinika i kad je započet Klinički centar Srbije, nijedna bolnica nije ozbiljno renovirana. A onda je u ovom kratkom periodu napravljen spejs-šatl od Kliničkog centra u Nišu, duplirali su se kapaciteti na Kardiovaskularnoj klinici na Dedinju, a KBC „Dragiša Mišović“, gde radim, izgleda svetski! To je samo u zdravstvu, i to deo. Medicinskim sestrama su plate bile oko 30.000, a sada su oko 60.000 ili sa dežurstvima 70.000, dok lekari imaju više od 100.000. Dalje, putevi... Kad su putevi dobri, dobar je transport, bolja je ekonomija, trgovina, turizam, sport. Sve. A to će sve da ostane našoj deci. To govori i taj slogan.

Živite na Dorćolu, šta iz iskustva vidite kao najveći problem?

- Nedostatak zelenila i parking mesta, komunalne probleme poput nečistoće i buke, fasade išarane grafitima, kao i veliki broj zapuštenih stambenih ulaza.

Ukoliko SNS pobedi, šta građani mogu da očekuju kao konkretne projekte koji bi im poboljšali uslove života?

- Izdvojio bih tri velika projekta za čiju realizaciju je važna dobra i čvrsta saradnja buduće opštinske i gradske vlasti. Prvi je izgradnja velikog linijskog parka od Beton hale do Pančevačkog mosta. Umesto pruge na Dorćolu, imaćemo uređen park s novim zelenilom, sportskim terenima i dečjim igralištima. Insistiraćemo na izgradnji četiri podzemne garaže sa 1.548 parking mesta i uvešćemo pametni sistem za parkiranje koji će omogućiti lakše pronalaženje parkinga. Rekonstruisaćemo Bajlonijevu pijacu, nastavićemo s rekonstruisanjem ulica, ali i još intenzivnije ćemo obnavljati fasade i stambene ulaze.

Kao ocenjujete rad Marka Bastaća, aktuelnog predsednika opštine?

- Bastaća ne poznajem i ne volim da pričam o ljudima koje lično ne znam. Ali to su četiri izgubljene godine.

O napadima na Vučića DECA SE NE DIRAJU Svedoci smo učestalih napada na porodicu predsednika Aleksandra Vučića, poslednji je bio na njegovog sina Danila. Kako to vidite? - Kao jad, bedu i nemoć. Vučića toliko vređaju da je to strašno. Udarali su mu na brata, na decu, lančano će na suprugu, na ćerku. Čak ni u kodeksu ulice, u kodeksu ratovanja, u kodeksu prljavih igara, nikad se porodice nisu dirale. Napadaj metu ako smeš i možeš, ne decu. Ali ovde je meta mnogo jaka, pa se zato ide na porodicu.

