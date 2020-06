REКONSTRUКCIJA ULICA SAVE MAŠКOVIĆA I CRNOTRAVSКE PREZENTOVANA U OPŠTINI VOŽDOVAC

Foto: GO Voždovac

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i predsednik GO Voždovac Aleksandar Savić prisustvovali su danas u Opštini Voždovac prezentaciji rekonstrukcije ulica Save Maškovića i Crnotravske, kao deo buduće unutrašnje obilaznice oko Beograda. Prezentaciju je pred zainteresovanim građanima Banjice održao Mihajlo Mišić operativni direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Goran Vesić je istakao da je danas raspisan tender za te radove i najavio da će oni biti završeni do marta 2021. godine. „Veliki saobraćajni problemi će posle rekonstrukcije biti zauvek rešeni, jer će ulice Save Maškovića i Crnotravska dobiti po četiri kolovozne trake. Plan je da se Ulica Save Maškovića poveže sa auto-putem, takođe sa četiri trake. Nadam se da će do kraja godine biti raspisan tender za te radove, odnosno za Sektor 3 koji vodi od Vojvode Stepe do Braće Jerković. Time će se rešiti i izlaz iz naselja Stepe Stepanovića koji je sada nebezbedan za saobraćaj“ – ukazao je Vesić.

On je istakao da je raspisan i tender za radove od naselja Medaković do petlje „Lasta”, koji će takođe biti deo unutrašnje obilaznice oko Beograda. „U taj projekat je uključena izgradnja mosta na Adi Huji, koji kreće da se gradi 2021, a potom će taj unutrašnji magistralni prsten ići preko svih ovih ulica koje sada pominjemo: od Medakovića, petlje „Lasta”, Save Maškovića, Crnotravske, Borske i Pere Velimirovića. Tim radovima će se omogućiti da se putevima sa četiri trake građani prevoze iz jednog u drugi deo grada. Osim što imamo obilaznicu oko Beograda, potrebno je i da imamo i brze saobraćajnice u samom gradu, kako se više ne bi stvarale saobraćajne gužve“ – zaključio je Vesić.

Predsednik opštine Voždovac Aleksandar Savić rekao je da će ova saobraćajnica smanjiti velike saobraćajne gužve i poboljšati kvalitet života svih Voždovčana, a posebno onih iz naselja Banjica, Stepa Stepanović i Medakovića.

„Uz obilaznicu oko Beograda i saobraćajnice Borska – petlja „Lasta”, i ova ulica će omogućiti da se rastereti i ubrza saobraćaj na čitavom Voždovcu“ – naveo je Savić. On je najavio da će sledeće godine početi igradnja sekundarne kanalizacione mreže u Jajincima i Кumodražu, ukupne dužine oko 70 kilometara. „Sva projektna dokumentacija je spremna, precizirao je on, i trebalo bi da se radi u četiri faze. Ova investicija iznosi oko 13 miliona evra, a taj projekat jednako je važan kao i saobraćajnica. Кoliko Grad Beograd mnogo ulaže u Voždovac govori i činjenica da je opštinski budžet 2014. godine bio 460 miliona, a da je on ove godine 860 miliona dinara“ – istakao je predsednik Savić.

