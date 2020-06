UVEDENE DVE NOVE AUTOBUSKE LINIJE BARAJEVO - BAĆEVAC I BARAJEVO - ŠILjAKOVAC! Adamović razgovarao sa meštanima!

Foto: GO Barajevo

Predsednik GO Barajevo Slobodan Adamović je ovim povodom razgovarao sa meštanima koji su izrazili veliko zadovoljstvo zbog toga što opštinsko rukovodstvo ima sluha za njihove potrebe i probleme.

On je istakao da se trudi da uvek kada je u mogućnosti izađe u susret potrebama građana, pogotovo kada je u pitanju prevoz koji je od suštinskog značaja za funkcionisanje jednog mesta.

- Do sada smo uveli pet novih autobuskih linija i postavili 45 novih autobuskih stajališta, i uveli liniju BG voza, kojom se za 35 minuta stiže do Beograda, što je znatno popravilo situciju kada je u pitanju prevoz na teritoriji Barajeva. Što se tiče ovih linija koje uvodimo danas, želim da naglasim, da one kreću sa probnim redom vožnje, koji će se kasnije usklađivati sa realnim potrebama građana - izjavio je Adamović.

Predsednik opštine Barajevo se ovom prilikom zahvalio saobraćajnom preduzeću "Lasta", na izuzetno dobroj saradnji i kazao, da će se i dalje raditi na uvođenju nedostajućih linija i poboljšanju prevoza na teritoriji opštine.

Kurir/pink.rs

Kurir