GRADONAČELNIК RADOJIČIĆ OTVORIO RENOVIRANI DOM КULTURE U RIPNJU

Foto: GO Voždovac

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić i predsednik Opštine Voždovac Aleksandar Savić svečano su otvorili renovirani Dom kulture u Ripnju u prisustvu velikog broja građana.

„Veoma je važno da ovaj objekat možete da koristite za organizaciju kulturnih događaja kako biste nastavili da negujete tradiciju dedova i očeva i prenesete je na svoje potomke“, rekao je gradonačelnik obraćajući se meštanima Ripnja, napomenuvši da je prostor namenjen i učenicima škole za časove fizičkog vaspitanja.

foto: GO Voždovac

On je podsetio da je u Ripnju, zahvaljujući radu opštinskog rukovodstva, Mesne zajednice i posvećenosti stanovnika urađen vodovod, renovirane su matične škole i izdvojena odelenja OŠ „Vuk Кaradžić“ i „Vojvoda Putnik“, izgrađena je zdravstvena stanica „Prnjavor“ , rekonstruisani su pružni prelazi i mnoge druge stvari koje su Ripanj učinile veoma lepim mestom za život.

foto: GO Voždovac

„Voditi Opštinu Voždovac je zahtevan zadatak, a predsednik Savić je prethodnih šest godina to radio sa velikim entuzijazmom i sa ljudima iz svoga tima je mnogo toga uradio. Кoristim priliku da mu čestitam na svemu tome i želim da on i ljudi iz njegovog tima nastave da rade, i što je još važnije da norme koje je on postavio u radu nastave da se razvijaju u ovom kraju kako bi postigli željene ciljeve“, poručio je Zoran Radojičić.

foto: GO Voždovac

Predsednik Opštine Voždovac Aleksandar Savić podsetio je na veliki broj investicija na Voždovcu u proteklih šest godina, napomenuvši da nikada pre nije ulagano u prigradska naselja, te da je njegov cilj bio da Ripanj i ostala podavalska naselja dobiju infrastrukturu, škole, ambulante, mesne zajednice i druge objekete kako ne bi bili zapostavljeni u odnosu na gradski deo Opštine.

On se zahvalio gradonačelniku Radojičiću i poklonio mu zbornik koji obuhvata pregled svih investicija na Voždovcu od 2014-2020. godine.

foto: GO Voždovac

U rekonstrukciju Doma kulture u Ripnju Opština je uložila 25 miliona dinara. U prvoj fazi urađen je topli tunel koji povezuje OŠ „Vuk Кaradžić“ i salu Doma kulture, kao i toaleti i svlačionice. U drugoj fazi rekonstruisan je krov, renovirana je sala, gde je zamenjena stolarija, parket, uređene su ulazne stepenice, izvršena je drenaža temelja, hidroizolacija i zamenjene su grejne i elektro instalacije.

