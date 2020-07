GRADONAČELNIK BEOGRADA PORUČIO: Nije nam cilj kažnjavanje, neophodno poštovanje mera

Od noćas su u Beogradu počele da se primenjuju vrlo važne i neophodne mere u borbi protiv širenja korona virusa, izjavio je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. On je ponovio da je merama preciziran broj do stotinu ljudi u zatvorenom prostoru, na otvorenom 500, uz distancu od jedan i po metar, dok ugostiteljski objekti neće raditi od 23 do 6 sati.

"Od ponedeljka počinju kaznene mere za nenošenje maski, ali nije cilj kažnjavanje. Značajno veći broj ljudi nosi maske od momenta kada je počeo da se povećava broj obolelih i to je za pohvalu. Približavamo se broju od preko 95 odsto ljudi koji u zatovrenom, a čak i na otvorenom nose maske", rekao je Radojičić za TV Prva.

On je istakao da su kazne samo poslednja mera ukoliko na drugi način ne bude uspelo ubeđivanje ljude da čuvaju svoje i zdravlje drugih ljudi, a visina kazne je 5.000 dinara, prenosi Beoinfo. Kako je naveo, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti od zaraznih bolesti, kontrolu sprovođenja mera koje se tiču zaštite zdravlja stanovništva sprovodi Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja.

Sigurno je, dodao je gradonačelnik, da će zajedno sa njima, komunalne i inspekcijske službe, na terenu sprovoditi kontrolu.

"Jasno mi je da ovaj težak period dugo traje, da je sve to uticalo na građane i svima nam poremetilo kvalitet života. Svi pravimo neke male grešeke u vezi sa pridržavanjem mera, ali ukoliko se do kraja sprovedu ove mere, neće biti potrebe za novim koje mogu da budu i drastičnije", ukazao je Radojičić.

Kako je naveo, stalno se vraćamo na to da je mali napor potreban da se nosi maska, da budemo na odstojanju od jedan i pometar.

"Mere koje smo usvojili su oročene na dve sedmice, a na tri do sedam dana ćemo praviti analizu i kontrolisati. U zavisnosti od toga ćemo videti da li ćemo ih pojačavati ili slabiti. Nadam se da neće biti potrebe za drastičnijim merama. Ukoliko stručni ljudi iz kriznog štaba procene da je to neophodno Grad Beograd je spreman da sprovede i meru koja se tiče zatvaranja određenih opština ili celog grada", naglasio je Radojičić.

Kada je reč o vrtićima i borakvu dece u tim ustanovama, on je naveo da se tome vrlo ozbiljno pristupa i da se vaspitači i roditelji pridržavaju mera.

"Striktno pratimo da li je neko od zaposlenih imao kontakt ili je pozitivan. Ukoliko imamo takve slučajeve poštujemo savete stručno-operativnog tima i oni ne dolaze na posao. Do sada nismo imali ozbiljnijih problema i nadam se da nećemo. To što kažu lekari da je mali rizik za decu da imaju ozbiljniju formu bolesti je ono što nam daje dodatnu sigurnost", naveo je gradonačelnik i dodao da je u vrtićima sada manje od 30 odsto dece.

Kako je rekao Radojičić, većina Beograđana se ponaša odgovorno, a ova vanredna situacija je ekvivalent zemljotresu, poplavi i zahteva visok stepen zrelosti svih nas. Govoreći o gradskom saobraćaju u Beogradu gradonačelnik je rekao da je gradski saobraćaj, javni prevoz, svuda na svetu veliki izazov u ovom trenutku.

"Javni prevoz po definiciji podrazumeva da se u relativno malom prostoru, u optimalnim uslovima, što veći broj ljudi preveze, a da to ne narušava njihov komfor. Važno je da se tu striktno pridržavamo mera, da nosimo maske, da koliko je moguće imamo odstojanje", rekao je Radojičić.

On je ukazao da Sekretarijat za javni prevoz i GSP vrše dnevnu kontrolu broja ljudi u vozilima, kao i opterećenost linija i koliko ljudi nose maske. Radojičih je naveo da su neke linije pojačane i da će se situacija pratiti.

(Kurir.rs/Tanjug)

