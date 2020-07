VESIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU DIREKTNO IZ ARENE: Sve će biti spremno do 12, prijem prvih kovid pacijenata već od podneva

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić uključio se ovog jutra, nešto pre 11 časova, direktno u vesti Kurir televizije izjavivši da pretvaranje beogradske Arene u privremenu kovid bolnicu za lakše slučajeve teče po planu.

foto: Kurir Printscreen

- Počeli smo juče oko 6, grad je svoje završio noćas oko 1 čas a onda je došla Vojska koja postavlja krevete. Do 12 časova, do podneva, sve će biti gotovo pa će Arena biti spremna za prijem prvih pacijenata kako bi se rasteretili svi drugi zdravstveni kapaciteti. Da podsetim, Arena je bila privremena kovid bolnica od 4. aprila do 9. maja. Tada, sva sreća nije bilo pacijenata, ali treba da budemo spremni - rekao je Vesić dodajući da će ovim objektom upravljati Ministarstvo zdravlja, a da će ga obezbeđivati Vojska Srbije.

(Kurir.rs)

