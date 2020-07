VESIĆ: BG vozom povezaćemo Obrenovac sa centrom Beograda

OBRENOVAC - U septembru će biti usvojen plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji Beograda koji, dodao je, podrazumeva jasne trase metroa, BG voza kao lake gradske železnice i tramvaja, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je u Obrenovcu rekao da je u okviru tog plana predviđeno da se BG voz, čije je proširenje ranije bilo planirano od železničke stanice u Zemunu do centra Surčina, sada produži i do centra Obrenovca.

Vesić je dodao da Grad zajedno sa Vladom Srbije traži partnera za taj projekat, kojim bio BG voz povezivao Obrenovac sa centrom Beograda.

(Kurir.rs/Tanjug)

