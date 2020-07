VESIĆ OBEĆAO DODATNE OLAKŠICE UGOSTITELJIMA: Grad Beograd će učiniti sve da im pomogne da lakše prežive ovaj period

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će Grad Beograd pomoći ugostiteljima da prevaziđu probleme u kojima su se našli zbog korona virusa, prenosi Beoinfo.

"Beograd učiniti sve što može iz svoje nadležnosti da restoranima i kafićima pomogne da lakše prežive ovaj period", rekao je Vesić za TV Hepi.

On je istakao da će prva mera gradske uprave za jul i avgust biti smanjenje cene zakupa za 50 odsto ugostiteljima čiji se lokali nalaze u objektima koji su vlasništvo Grada Beograda.

Druga mera se odnosi samo na opštinu Vračar, koji je jedina gradska opština na čijoj teritoriji je zabranjeno postavljanje bašte na parking mestima.

"Na sednici Skupštine grada, koja će biti održana do kraja ovog meseca, predložiću da se ova odluka o postavljanju bašti kafića i restorana na Vračaru suspenduje do kraja godine. To znači da će ugostitelji sa Vračara moći da imaju bašte od 1. avgusta", zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/FoNet)

Kurir