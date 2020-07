VESIĆ: Sa svakim novim sporazumom korak smo bliže izgradnji beogradskog metroa

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovao je danas u Vladi Srbije potpisivanju komercijalnog ugovora za izgradnju beogradskog metroa.

Ugovor su potpisali generalni direktor kompanije „Ežis” Oliver Bovart, direktor JKP „Beogradski metro i voz” Stanko Kantar i gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

foto: Beograd

Događaju su prisustvovali ambasador Francuske Luj Falkoni i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović. Vesić je rekao da Beograd čeka metro pola veka i za to vreme, kako je istakao, nema godine kada metro nije obećavan, kao i rukovodeće garniture, kako u Beogradu tako i u Srbiji, koja to nije obećavala.

– Sada korek po korak dolazimo do željenog cilja, a to je da krajem naredne godine počne izgradnja beogradskog metroa. Znam da mnogim građanima to izgleda kao naučna fantastika jer na metro čekaju dugo, ali to će se dogoditi. Zahvaljujem predsedniku Aleksandru Vučiću, jer da nije bilo njegovog zalaganja, ne bismo došli u situaciju da možemo da gradimo metro. Reč je o nacionalnom projektu koji ne može da se finansira samo iz gradskog budžeta. Zahvaljujem i poptredsednici Vlade Zorani Mihajlović, koja vodi radnu grupu, na tome što smo svakim sporazumom korak bliže izgradnji metroa, ali takođe i francuskoj strani, pre svega predsedniku Makronu, koji je na svoj način stao iza ovog projekta, kao i kompaniji „Ežis” – istakao je Vesić.

foto: Beograd

Grad Beograd, kako je naglasio, u narednom periodu čeka usvajanje plana generalne regulacije šinskih sistema koje će se desiti između septembra i oktobra ove godine, a zatim usvajanje plana detaljne regulacije Makiškog polja kako bi do kraja naredne godine krenula prva faza izgradnje metroa.

– Beogradski metro će na prve dve linije imati 43 stanice i svaku od tih stanica projektovaće posebna grupa domaćih arhitekata jer želimo da pružimo šansu našim arhitektima i tako im pomognemo da ostave trajni pečat u svom gradu, a ujedno i da steknu iskustvo – naglasio je Vesić, koji je podsetio da trenutno na izgradnji velikog linijskog parka radi više od 20 domaćih timova arhitekata i da su takvi veliki infrastrukturni radovi šansa za afirmaciju domaćih stručnjaka.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je ovo konkretan komercijalni ugovor između Grada Beograda i francuske kompanije „Ežis”, te se na ovaj način realizuje donacija dobijena od Vlade Francuske.

foto: Beograd

– Reč je o najvećoj infrastrukturnoj investiciji u ovom delu Evrope. Ova investicija za tri linije iznosi šest milijardi evra. Na te tri linije će se izgraditi 60 stanica i imaćemo 60 kilometara metroa. Ona traži i najbolje kompanije i odlične političke odnose Srbije sa Francuskom koje imamo zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i Emanuelu Makronu. Takođe, zahteva jak i sposoban Grad koji to realizuje i Vladu koja sve može da iznese. Želimo da priremimo sve što je potrebno kako bi u narednih godinu i po dana ta studija bila gotova. Beogradu i Srbiji metro je potreban ne samo kao saobraćajno rešenje već i kao jedna od najvažnijih investicija u infrastrukturi – rekla je Mihajlovićeva i dodala da ekonomija i investicije moraju da idu napred.

Oliver Bovart, generalni direktor „Ežisa” zahvalio je svima na podršci i istakao obavezu njegove kompanije da se ovaj projeakat uspešno završi.

foto: Beograd

– Uvereni smo da uz podršku lokalne vlasti i francuske stručnjake možemo da okončamo ovaj veliki projekat – istakao je Bovart i još jednom zahvalio na podršci. Ambasador Luj Falkoni je podsetio da je pre dva meseca potpisan sporazum sa Gradom Beogradom i Vladom Republike Srbije o studiji izvodljivosti.

– Danas smo potpisali ugovor koji znači početak izgradnje metroa i u kome učestvuje „Ežis”. Imamo poseban tim koji će biti u Srbiji, sastavljen od eksperata obe strane koji će sarađivati sa gradskim i republičkim organima. Želim da zahvalim Zorani Mihajlović i Goranu Vesiću na njihovoj podršci i posvećenosti ovom projektu. Ovo je za Francusku jedan od najvažnijih i najvećih projekata nakon posete predsednika Makrona i možete biti sigurni u potpunu političku, finansijsku i tehničku podršku francuske vlade. Ovo je konkretan primer te saradnje kojim želimo da osnažimo naše odnose i donesemo dobrobit za građane i građanke Srbije – kazao je ambasador Falkoni.

(Kurir.rs)

Kurir