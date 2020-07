GORAN VESIĆ ZA KURIR: Ugostitelji, nećete moći da prevarite "Oko sokolovo"!

Vlasnici kafića i lokala brze hrane u centru prestonice nisu podržali novi sistem za kontrolu parkiranja "Oko sokolovo", za razliku od ostalih građana, već su organizovali nekoliko sastanaka s marketinškim agencijama, i to s ciljem da pronađu ljude koji će im pomoći u borbi protiv ovog evropskog noviteta, izjavio je za Kurir zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Beograd će biti uređen kao i ostali gradovi u Evropi. Ako žele da ovaj sistem propadne, moraće da me smene. A to neće biti lako - poručio je tim ugostiteljima Vesić, koji se preksinoć provozao Beogradskom ulicom i zabeležio šokantan video-snimak na kojem se vidi nekoliko desetina nepropisno parkiranih vozila ispred ugostiteljskih objekata.

Lobiraju

Snimak je potom objavio na svom Fejsbuk profilu uz poruku: "Možete da se organizujete, da pravite javne i tajne sastanke, da plaćate marketinške agencije, lobirate... U Beogradu će se znati red i nećete se bahatiti i maltretirati većinu građana Beograda."

Za naš list on objašnjava da je prolazeći Beogradskom ulicom primetio više vozila koja su bila nepropisno parkirana u žutoj traci.

- Bili su zauzeli čitavu traku, a u ovoj ulici je tako svaki dan posle 23 sata. Ista je situacija i u ostalim ulicama u centru grada. Prosto je nemoguće da javni prevoz funkcioniše ako se žute trake koriste za parkiranje. S tim mora da se prekine - rekao je Vesić.

On je naglasio da su sistem "Oko sokolovo" građani podržali, osim vlasnika kafića i lokala brze hrane, koji, kako je kazao, misle da njihovi gosti imaju pravo da automobile parkiraju gde i kada hoće.

Maltretiraju građane

- Kad dopuste gostima da se bahato parkiraju ispred lokala, oni na taj način maltretiraju ostale građane. Pokušavaju svom silom da napadnu sistem, ali neće im ništa pomoći jer smo odlučni u tome da ga sprovedemo. U Beogradu će se znati red - zaključio je zamenik gradonačelnika.

Inače, sistem "Oko sokolovo" za kažnjavanje bahatih vozača počeo je s radom u ponedeljak. Sistem je napravljen tako da snima 360 stepeni oko vozila. Kad "Oko sokolovo" fotografiše vozilo, ono automatski registruje da li je to vozilo parkirano regularno ili nepropisno - na šinama, u žutoj traci, na zelenoj površini. Takođe, kamera u automobilu prepoznaje da li u ostalim vozilima sedi vozač ili ne. Sistem kontroliše parkiranje u 93 ulice u Beogradu, a naplata kazni počeće, kako su nadležni najavili, od 10. avgusta.

Za bahato parkiranje Kazne od 5.000 do 25.000 dinara

Ukoliko vas "Oko sokolovo" spazi, kazne za prekršaj biće od 5.000 do 25.000 dinara. Najdrastičnije kazne za fizička lica biće u slučaju kad je vozilo parkirano na pešačkom prelazu, u žutoj traci, na tramvajskim šinama i zelenim površinama. Najblažu kaznu platiće oni koji se parkiraju na trotoaru, a ne ometaju kretanje pešaka ili u sporednim ulicama gde vozilo ne ometa saobraćaj, ali je na kolovozu. U slučaju da je neko drugi upravljao vozilom, vlasnik može da se žali komunalnoj miliciji. On ima rok od osam dana da dostavi podatke o tome ko je upravljao vozilom. Ukoliko vlasnik prihvati odgovornost, on može da plati pola novčane kazne.