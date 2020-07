SAMO VAS GLEDAMO, OVAKO RADI OKO SOKOLOVO: Kazne stižu već 10. avgusta! Jutros za samo 3 sata zabeležena 152 prekršaja

BEOGRAD - Test faza sistema za detektovanje nepropisnog parkiranja Oko sokolovo, koji je ove nedelje počeo da se primenjuje, trajaće dve nedelje i u tom periodu neće biti kažnjavanja, a od 10. avgusta krenuće naplata kazni, kažu nadležni u Gradu Beogradu.

Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacuju odnosa sa građanima Darko Glavaš objasnio je da će se u prvoj nedelji test faze samo detektovati prekšaji, kada će prekršioci biti uslikani i te će se informacije putem medija i društvenih mreža prezentovati građanima, kako bi uvideli kako ne treba da se ponašaju.

U drugoj nedelji testiranja, navodi Glavaš, Komunalna milicija, koja je i korisnik ovog sistema, slaće obaveštenja o tome da je vozilo zatečeno u prekršaju, da je sistem u test fazi i da neće biti naplaćena kazna.

- Od 10. avgusta automatizovan sistem 'Oko sokolovo' će započeti sa radom i naplatom i važno je napomenuti da je neselektivan i na njega se ne može uticati, u smislu da li će vas uslikati ili ne, precizirao je Glavaš.

Kako je saopštio Beoinfo, Glavaš je rekao da trenutno zbog epidemiološke sitacije u delovima oko Urgentnog centra, kovid bolnica i porodilišta vozači neće biti sankcionisani, kao ni taksi vozila.

Naveo je da se prvi rezultati primene sistema Oko sokolovo očekuju oko 20. avgusta. Glavaš je gostujući na TV Hepi rekao da je sistem Oko sokolovo razvio Grad Beograd, te da će biti ponuđen i drugim gradovima da ga kupe. Najavio je da će već od 1. septembra javni gradski prevoz biti ubrzan od 10 do 20 odsto.

„Oko sokolovo” od jutros zabeležio 152 nepropisno parkirana automobila

Pet automobila iz sistema „Oko sokolovo” od jutros u pet sati je na ulicama grada i do ovog trenutka, znači do osam časova, zabeležili smo 152 nepropisno parkirana automobila, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je za TV Pink podsetio da se prve dve nedelje putem ovog sistema neće naplaćivati kazne već će se vozači samo upozoravati, dok će Komunalna i Saobraćajna milicija raditi svoj posao. – Ovo je značajan dan za naš grad jer ćemo konačno rešiti problem nepropisnog parkiranja bahatih vozača, te se više neće dešavati da javni prevoz ne može da funkcioniše zato što je neko nepropisno parkirao džip ili mercedes na stajalištu javnog prevoza. Isto tako, neće više biti moguće da majke sa decom u kolicima ne mogu da prođu trotoarom jer ga je neko blokirao, da građani ne mogu da pređu preko pešačkog prelaza, kao i da vozila Hitne pomoći ili vatrogasci ne mogu da priđu nekom objektu. Svi smo svedoci kako izgledaju najprometnije beogradske ulice zbog bahatih vozača koji misle da mogu da rade suprotno zakonu. Cilj sistema nije kažnjavanje ljudi, jer 99 odsto građana poštuje sva pravila, već da očistimo gradske ulice, ubrzamo javni prevoz i da sve gradske službe normalno rade – istakao je Vesić. Objasnio je da ovaj sistem funkcioniše na način da ne postoji mogućnost korupcije i da je to možda i njegova najvažnija karakteristika.

– Sada sistem registruje svako vozilo, svi su jednaki, te onaj ko je nepropisno parkirao svoje vozilo neće moći da izbegne kaznu. To je najvažnija karakteristika sistema „Oko sokolovo” jer ćemo uspeti da rešimo ovaj problem tako što nikom neće biti oproštena kazna. Automobili koji će registrovati nepropisno parkirana vozila će ulicama prolaziti svakih dvadesetak minuta, te će i izvesnost kažnjavanja biti veća – naglasio je zamenik gradonačelnika. Vesić je podsetio da je sistem podešen tako da ne kontroliše prostor ispred samih bolnica, domova zdravlja, vrtića, škola i „kovid centara”. – Na taj način štitimo ljude koji imaju potrebu da dođu i prekontrolišu svoje zdravlje. Takođe, taksisti koji su na dužnosti i u automobilu, imaju pravo da stanu, ali ako taksista nije u kolima, jer kamera registruje da li je neko za upravljačem ili ne, onda se takvo vozilo tretira kao parkirani automobil. Naravno, i dostavna vozila će prema rešenjima Grada, u ono vreme kada mogu da dostavljaju robu, takođe moći da rade. Sistem jednostavno omogućava da svi mogu normalno da rade, a da istovremeno sačuvamo i zaštitimo naše ulice od bahatih vozača i obezbedimo poštovanje zakona – kazao je Vesić. On je naveo da se međublokovski prostori neće kontrolisati, već je cilj prevashodno da se veliki bulevari oslobode od bahatih vozača. – Po analizama koje smo radili sa Saobraćajnim fakultetom, javni prevoz će se ubrzati za deset do dvadeset odsto samo ako se dvadesetak najvećih bulevara očisti od onih koji se nepropisno parkiraju. Nedopustivo je da ispred nekog restorana brze hrane stoji po desetak automobila koji blokiraju saobraćaj, a njihovi vlasnici hranu jedu na haubama tih istih automobila – rekao je zamenik gradonačelnika. Govoreći o automobilima koji se koriste u sistemu „Oko sokolovo”, Vesić je naglasio da se radi o specijalnim terenskim vozilima koja se u istu svrhu koriste u mnogim evropskim gradovima. – Oprema koju oni nose teška je više od 70 kilograma i po zapremini ne može da stane u mala vozila. Vozila će raditi 24 sata dnevno i moraju da budu visokog kvaliteta. Sva vozila nabavljena su u procesu javne nabavke, svako je plaćeno tačno 29.000 evra, što je zaista ispod svake cene, s obzirom na kvalitet tih vozila. Ona nisu kupljena već su iznajmljena i plaćaju se na lizing – kazao je Vesić, podsetivši da su u javnoj nabavci sprovedenoj 5. jula prošle godine mogli svi da učestvuju, kao i da će se novac koji je uložen brzo isplatiti, a Beograd postati grad u kome se zna red, što je interes većine građana Beograda.

