MUČI LI VAS AMBROZIJA: Grad Beograd spremio plan za njeno uništenje, nudi pomoć i drugim gradovima

Gradonačelnik Radojičić: Beograd dobija prvi dugoročni strateški dokument posvećen suzbijanju ambrozije

Na dnevnom redu sednice Skupštine Grada Beograda danas je i Predlog akcionog plana za suzbijanje korovske biljke ambrozije na teritoriji Beograda za period od 2021. do 2029. godine. Reč je o prvom dugoročnom strateškom dokumentu Grada Beograda koji se tiče suzbijanja rasta ambrozije. – Zadovoljan sam dokumentom koji smo danas stavili pred Skupštinu i zahvalan stručnim ljudima iz Sekretarijata za zdravstvo i sa Biološkog fakulteta koji su na njemu radili. Grad Beograd danas dobija jasne smernice za sistematsku borbu protiv ove korovske biljke koja zadaje muke svakom četvrtom Beograđaninu – istakao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. Za ovu godinu planirano je da se monitoring i uništavanje ambrozije izvrše na većoj površini nego prethodnih godina. – Monitoring je izvršen na šest puta većoj površini nego prethodnog leta, odnosno na 1.800 hektara, a u planu je još 200 hektara. Uništavanje ambrozije se planira na 1.800 hektara, što je 15 puta više nego lane. Plan je da se na površini od 800 hektara ambrozija uništi košenjem, a hemijskim putem na 1.000 hektara – rekao je dr Radojičić i dodao da su sredstva koja se koriste bezbedna po zdravlje ljudi i životinja. Novom strategijom predviđa se i dalje povećanje obuhvata teritorije na kojoj će se vršiti monitoring, a potom i suzbijanje ambrozije u narednom periodu. Tokom prve dve godine predviđa se uništavanje ambrozije na 30 odsto od ukupnog obima prestonice koji je zahvaćen ambrozijom, zatim do kraja 2025. na 60 odsto, da bi se do kraja 2029. godine dostigao pun obim. Ipak, ambrozija je javno-zdravstveni problem gotovo cele Evrope. O obimu ovog problema govori i činjenica da polen može da dospe vetrom čak 100 kilometara od biljke na kojoj je nastao. – Grad Beograd ovim dokumentom odgovara na problem lokalno, ali smo izuzetno zainteresovani da pomognemo ekspertizom koju smo stekli radeći na ovom dokumentu i republici i široj evropskoj zajednici. Jedino tako možemo zaustaviti pretnju po zdravlje koju preterana izloženost ovom alergenu može da izazove kod onih koji su već alergični ili su skloni da ovu alergiju razviju – objasnio je dr Radojičić. Podsećamo, krajem prošle godine Skupština grada usvojila je Akcioni plan za suzbijanje ambrozije na teritoriji grada Beograda 2020. godine, koji je deo ovog desetogodišnjeg akcionog plana. Akcioni plan izradio je Sekretarijat za zdravstvo u saradnji sa Biološkim fakultetom.

