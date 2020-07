INVESTITOR SA KOŠUTNJAKA LAŽE! Rekao da neće seći šumu, ali zelene površine NESTAJU!

Iako su u kompaniji „Avala studios“, koja je nosilac projekta „Avala filmski park“, u više navrata istakli da na Košutnjaku neće biti seče šume, iz same mape koju je ova firma poslala jasno je, a što potvrđuju i stručnjaci, da će izgradnja skoro 600.000 kvadrata poslovnog-stambenog kompleksa izbrisati ogromne površine zelenila. A uz to gustina naseljenosti na tom području, koje se smatra plućima Beograda, povećaće se za čak 10 puta!

Projekat „Avala filmski park“, koji podrazumeva, kako su investitori najavili, izgradnju najmodernijih filmskih studija, ali i gradnju stambeno-poslovnog kompleksa, izazvao je veliku buru u javnosti, a više aktivista udruženja Bitka za Košutnjak juče su ispred Sava centra, gde je bila sednica Skupštine grada Beograda, tražiliodržavanje posebne sednice o Košutnjaku.

Deset puta manje

Anđelka Jevtović, predsednica Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, kaže za Kurir da se, bez obzira na tvrdnje investitora, iz plana izloženog na ranom javnom uvidu vidi da će se ovim projektom javne zelene površine sa postojećih 34,7 ha svesti na deset puta manju površinu, od samo 3,4 ha.

- Iz plana se jasno vidi da se ogromne površine zelenila uklanjaju zbog izgradnje kompleksa. To podrazumeva i porast broja stanovnika sa sadašnjih 854 na čak 7.980, tj. gustina naseljenosti na tom području će biti 10 puta veća. Na taj broj treba dodati i one koji će dolaziti u taj deo grada da rade. Sve to uticaće na zagušenje saobraćaja, ali i kvalitet vazduha. U Beogradu, u kojem je poslednjih godina evidentno povećanje zagađenosti vazduha, trebalo bi da se radi na pošumljavanju, a ne na smanjenju zelenih javnih površina. Košutnjak je omiljeno izletište i seču postojećeg drveća ništa ne može nadoknaditi jer se ne može posaditi drveće staro 50 godina - kaže Jevtovićeva. Marko Stojčić, gradski urbanista, kaže da „Grad Beograd neće dozvoliti da se ugrozi ništa što je kvalitetna priroda“.

Početna faza

- Mi smo trenutno u početnoj fazi izrade plana i taj deo je zamišljen tako da sve relevantne institucije, republičke i gradske, treba da daju svoje mišljenje na predloženi elaborat. Tu su ministarstva kulture i odbrane, RTS, republički i gradski zavodi za zaštitu prirode, zavodi za zaštitu spomenika, gradski sekretarijati i druge institucije, i tek kada se svi oni izjasne, onda će Urbanistički zavod dati svoj predlog - rekao je Stojčić i dodao da „Beograd još nije dao svoju reč, već da se radi o inicijativi investitora, a to je tek prvih 10 odsto posla“.

„AVALA STUDIOS“ REDUKOVAĆEMO STABLA l U „Avala studiosu“ kažu za Kurir da projekat „Avala filmski park“ ima interes samo na 40 ha od 86,8, koliko je predmet Plana detaljne regulacije. Ali kažu da je od tih 40 ha samo 7 ha kvalitetne šume: - Na ostalom delu prostora kojim raspolažemo radimo ispitivanje kvaliteta stabala i sve što je kvalitetno ostaće sačuvano. Močvare, alergeno rastinje i samonikla stabla bez vrednosti biće redukovana, ali će isto tako biti novih stabala koja ćemo zasaditi. Biće više stanovnika, ali će to biti uređeno.

