OKO SOKOLOVO POČINJE DA PIŠE KAZNE: Od 10. avgusta spremite novčanike! Postoji način da vaš ceh bude MANJI

Od 10. avgusta vlasnik svakog vozila koje u 93 ulice, pretežno u centru glavnog grada, bude nepropisno parkirano, dobiće kaznu na kućnu adresu. Nema sumnje da će nove mere ozbiljno uticati na budžet građana, jer je u probnom periodu „Oko sokolovo“ zabeležilo preko 4.000 prekršaja. Kazne za fizička lica iznosiće od 5.000 - 25.000, a za pravna do 50.000 dinara.

Međutim, kako priča advokat Radomir Munižaba, kazna može da bude manja ukoliko građani postupe blagovremeno.

- Dosadašnja praksa Komunalne milicije je bila takva da su nepropisno parkirana vozila uočavana neposredno od strane komunalnih milicajaca koji bi sačekali vlasnika vozila, pa odmah na licu mesta izdali prekršajni nalog vozaču. Druga varijanta je bila da komunalni milicajac uoči nepropisno parkirano vozilo, konstatuje da nema vozača i fotografiše ga. Nakon toga bi se vlasniku vozila - pravnom ili fizičkom licu na adresu poslao poziv, fotografija i prekršajni nalog. U toj situaciji su vlasniku ostavljene dve mogućnosti: da se u roku od osam dana izjasni ko je upravljao vozilom kada je uočeno da je nepropisno parkirano ili da u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga izvrši uplatu kazne umanjene za 50% - objašnjava Munižaba.

Novi sistem doneće i nove izazove.

- „Oko sokolovo“ će konstatovati nepropisno parkirano vozilo, fotografisaće prekršaj, te će se takođe vlasniku vozila ostavljati mogućnost da se izjasni ko je vozio, ukoliko on nije u konkretnoj situaciji upravljao vozilom kada je njegovo vozilo fotografisano. Isto tako, vlasnik vozila će moći da izvrši uplatu kazne po prekršajnom nalogu, umanjenu za 50%. Vlasnici vozila se savetuju da kada dobiju poziv da se izjasne u roku od osam dana ko je upravljao vozilom, to i učine, jer u suprotnom će protiv njih biti pokrenut prekršajni postupak za nedavanje podataka o licu ko je je upravljalo vozilom, u kom postupku su zaprećene novčane kazne, za pravna lica do 600.000, a za fizička do 120.000 dinara.

Po mišljenju advokata postoji još nekoliko "začkoljica".

- Praksa u vezi sistema „Oko sokolovo“ će tek pokazati koliko će taj način uočavanja prekršaja biti pouzdan, imajući u vidu da neće postojati ljudski faktor koji će konstatovati da nema vlasnika u vozilu, već će to činiti kamere, i s tim u vezi vlasnici vozila će takođe imati mogućnost da u prekršajnom postupku dokazuju da li su u konkretnoj situaciji nepropisno parkirali vozilo ili ne - poručuje Munižaba.

