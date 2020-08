USPOREN SAOBRAĆAJ NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: Vozači, pažljivo na potezu od od tunela Straževica do petlje Orlovača

BEOGRAD - Na obilaznica oko Beograda, od tunela Straževica do petlje "Orlovača", saobraćaj se odvija usporeno, saopštilo je jutros JP "Putevi Srbije, uz molbu da učesnici u saobraćaju prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Na auto-put E-75, deonica Vladičin Han-Vranje, više nema magle i vidljivost je normalna.

Auto-put E-763, Ljig - Brančić, u smeru ka Čačku, danas do 15 časova radovi na košenju trave u putnom pojasu. Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake.

Petlja Leskovac centar - Leskovac (Vlasotince), u blizini mesta Pečenjevce - do 15. avgusta od 07 do 15 časova, radovi na presvlačenju manjih deonica finišerom, uz naizmenično propuštanje vozila. Alternativni putni pravac je auto-put E-75, petlja Vlasotince.

Kneževići - Bela Zemlja - Užice u mestu Bela Zemlja, do 21. oktobra radovi na putu, od 7 do 16, subotom od 7 do 15 časova. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put-Mačkat.

Kod petlje Sušica radovi na sanaciji nadvožnjaka Kneževići (druga faza), a saobraćaj se preusmerava preko novoizgrađene devijacije. Planirani rok završetka radova je 21. oktobar.

Valjevski put, deonica Lončanik - Obrenovac, do 24. avgusta radovi u okviru redovnog održavanja. U zoni radova, naizmenično propuštanje vozila, uz odgovarajuću vertikalnu i svetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

Prema informacijama Uprave granične policije u 07.45 časova: -na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta -na graničnom prelazu Mali Zvornik, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

(Kurir.rs/Tanjug)

