KORONA NAPUMPALA CENU VIKENDICA OKO BEOGRADA! KVADRAT SKOČIO TROSTRUKO Narod beži od zaraze a ovde se kuće najviše traže

BEOGRAD - Epidemija korona virusa uticala je da se poveća kupovina kuća i vikendica van većih gradova, ali i da njihova cena za pet meseci skoči dva do tri puta.

- Zbog cele situacije sa epidemijom korona virusa mnogi više ne žele da žive u gradovima, već prodaju stanove i traže kuće sa dvorištem van gradskog jezgra. Najviše se traže kuće na Avali, Kosmaju, u Grockoj, Barajevu, na Fruškoj gori, u Irigu... Takođe, ljudi traže i kuće u okolini Aranđelovca i Gornjeg Milanovca, kao i na Rudniku i Bukulji. To su sve lokacije gde se zbog odlične putne infrastrukture koju sada imamo može stići za manje od sat vremena, gledajući od Beograda - kaže za list Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore.

Tako se, primera radi, kuća od oko 60 kvadrata na Kosmaju, koja se pre korone mogla kupiti za maksimalno 25.000 evra, sada prodaje za čak 50.000 evra. Na Fruškoj gori, kuća prilagođena za porodični život pre epidemije je koštala 20.000 evra, a sada ne može da se kupi za manje od 60.000 evra.

- Ni sada te cene nisu nešto velike, jer su dosad takve nekretnine imale izuzetno malu vrednost. Kuća na Trešnji kod Ripnja od 76 kvadrata sa 40 ari placa mogla je da se kupi za 12.000 evra, a nešto bliže Beogradu za 20.000 evra. Sada će vam za neku dobru kuću sa dvorištem trebati minimum 30.000 evra, što je i dalje dobra cena u poređenju sa cenama stanova. Za selidbu van grada nisu zainteresovani samo stanovnici Srbije, već i gastarbajteri. Veliki broj naših ljudi koji se vratio u zemlju planira tu da ostane i pokrene biznis. Oni gledaju kuće i parcele kako bi pokrenuli posao u poljoprivredi. Znam mnogo primera, jedan mlad čovek koji je napravio milione u Americi u IT sektoru već se vratio i kupio kuću i imanje kod Sokobanje i planira tu da ostane. Drugi primer je jedan poznati javni tužilac koji se preselio na imanje blizu Mionice i tamo gaji borovnice i kupine - kaže Rodić.

I agenti za nekretnine navode da im se svakodnevno "širi lista" kupaca za kuće, ali da je ponuda u poslednje vreme dosta sužena - što zbog činjenice da je dosta prodato za vreme vanrednog stanja, što iz razloga što prodavci odlažu prodaju nadajući se novom skoku cene kvadrata na jesen, za kada se najavljuje novi talas epidemije korona virusa i sezonskog gripa.

foto: Marina Lopičić, Shutterstock

- Dosta kuća je rasprodato za vreme vanrednog stanja, jer su ljudi hteli da imaju dvorište tokom izolacije. Sa druge strane, vlasnici kuća odlažu prodaju jer se nadaju novom poskupljenju. Pre korone, u Srbiji skoro da nije bilo interesovanja za kupovinu kuća, posebno ne na obodima gradova. Jedva da smo uspevali jednu da prodamo za godinu dana. Sad kupci maltene samo to i traže, a prodavci kalkulišu. Mi smo dve godine pre korone prodavali odličnu kuću na Kosmaju, niko je nije hteo, vlasnica je nudila budzašto, molila nas je da joj nađemo kupca; sad ona, kad kupaca ima, čeka da cene skoče... S druge strane, kupci su nestrpljivi, posebno mladi, hoće kuću na selu, pa hoće. Ljudi prodaju velike stanove da bi kupili manji i obavezno uz njega kuću na periferiji. Hoće Kosmaj, Avalu ili Krčedin ko voli reku... - kaže Nedeljko Malinović, vlasnik jedne agencije za prodaju nekretnina.

Izvršni direktor jedne novosadske agencije Dragan Rabatić kaže da i među Novosađanima vlada ogromno interesovanje i za kuće na obroncima Fruške gore i salašima.

- Najtraženije lokacije su mesta Popovica, Bocke, Ledinci, Rakovac. Sve je to udaljeno do 30 kilometara od Novog Sada i maksimum vam treba pola sata vožnje. Ono što je zanimljivo jeste da uprkos značajnom interesovanju nije realizovan veliki broj poslova. Ljudi su verovali da mogu da dođu sa 10.000 do 15.000 evra kao nekad i da kupe kuću sa okućnicom, a za dobru nekretninu ovog tipa sada vam ipak treba oko 50.000 evra - navodi Rabatić.

foto: AP/Ilustracija

Agenti za nekretnine kažu da su vlasnici kuća, dok čekaju kupce, odlučili da ih izdaju, ali i da su cene zakupa višestruko veće od prošlogodišnjih. Tako se, recimo, luksuzne kuće na Fruškoj gori, koje su prošle godine po danu rentirane za maksimalno 100 evra, sada izdaju za 200 do 500 evra.

Agent za nekretnine Sandra Blažić iz Niša kaže da Nišlije dižu kredite da bi sredile vikendice u okolini ovog grada, jer očekuju dobru zaradu.

- Cene rentiranja kuća udaljenih pet-šest kilometara od centra Niša, kao i u Gornjem i Donjem Matejevcu, kreću se od 50 do 100 evra na dan, što je prethodnih godina bilo nezamislivo. Ljudi su počeli da investiraju u svoje vikendice, međutim pitanje je koliko je to pametna investicija. Malo je teško očekivati da će kad korona prođe neko letovati u okolini Niša, a još više da će za smeštaj platiti 100 evra na dan - kaže ona.

(Kurir.rs/Informer)

