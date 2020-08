DELOVI GROCKE I SAVSKOG VENCA SUTRA BEZ VODE: Radovi od ranog jutra, a evo dokle će trajati

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u ponedeljak, 17. avgusta, bez vode ostaće pojedini delovi opština Savski venac i Grocka, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Zbog pomenutih radova, bez vode će u ponedeljak od 8.30 do 18 časova biti potrošači u ulicama Slavka Ćuruvije i Diane Budisavljević na Savskom vencu, dok će u opštini Grocka bez vode od 8 do 20 sati biti potrošači u ulicama Vojvode Stepe Stepanovića (od broja 120 do Zabranske), Zabranska, Vuka Karadžića, Bore Stankovića, Doce Markovića, Grobljanska i okolne.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na zvaničnoj veb-adresi tog preduzeća.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir