ZAPOČELO UREĐENJE PLATOA ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: U prvoj fazi 8.000 kvadrata biće popločano najkvalitetnijim mermerom

Beograd -- Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je da su počeli radovi na rekonstrukciji platoa ispred Hrama Svetog Save.

Vesić dodaje da je završetak uređenja samog hrama i platoa istorijski trenutak za našu naciju.

Ilustracija foto: Printscreen Pink

Vesić je podsetio da su Hram Svetog Save nedavno posetili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh srpski Irinej, kada je i najavljeno da će završetak unutrašnjeg uređenja biti ove godine.

"Hram Svetog Save je počeo da se gradi 1935. godine, a ideja je nastala 1895. godine, što znači da nam je trebalo više od 120 godina od ideje i 85 godina od početka da ga završimo. Najviše je urađeno zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i velikom naporu patrijarha Irineja. Hram će biti jedinstven po mnogo čemu u svetu", rekao je zamenik gradonačelnika za TV Pink.

On je istakao da je potrebno da se pored hrama uredi Svetosavski plato, koji je veoma značajan i postaće park, zbog čega je Grad Beograd doneo rešenje prema kojem će Hram Svetog Save biti dominantan.

"Svetosavski park je veoma važan jer se tu, pored hrama, nalazi Narodna biblioteka, mala crkva Svetog Save, a u budućnosti bi trebalo da ovde bude izgrađena i nova zgrada Patrijaršije. Pred nama je ogroman posao, ali sve ono što smo rekli da ćemo uraditi, to i ispunjavamo i ostavljamo za vekove", naveo je zamenik gradonačelnika.

Glavni urbanista Marko Stojčić je najavio da će radovi na uređenju platoa biti gotovi sledeće godine, ističući da su radovi obimni.

foto: Ana Paunković

"Trenutno je u toku prva faza rekonstrukcije platoa koja podrazumeva popločavanje oko 8.000 kvadratnih metara površine porte crkve sa najkvalitetnijim mermerom. Očekujemo da će prva faza biti gotova do kraja ove godine, tačnije za tri meseca. Nakon toga, u toku sledeće godine, počećemo drugu fazu koja će obuhvatiti rekonstrukciju od platoa do Bulevara oslobođenja, gde će se videti potencijal ovog rešenja uređenja parka i platoa. Taj deo će se sastojati od velikog pošumljenog prostora, koji će parirati objektu Narodne biblioteke, i od prostornog koridora u centralnom delu, koji će omogućiti prolaznicima da sa Bulevara ugledaju Hram SvetogSave u svoj njegovoj veličini. Tek tada će se videti celina koja je bila zamišljena od početka, a to je da se u potpunosti sagleda naznačajniji srpski hram", objasnio je Stojčić.

Prema njegovim rečima, obavljaju se najkvalitetniji radovi a jedan od izvođača je Javno komunalno preduzeće „Zelenilo – Beograd” koje može da izvede ovakav važan projekat.

Glavni urbanista je zahvalio arhitektama – profesorima Branislavu Mitroviću i Dejanu Miljkoviću, koji su izradili idejno rešenje i projektnu dokumentaciju.

"Ovo je veoma dobar arhitektonski projekat koji će potpuno promeniti ambijent i pogled na prostor. Uspeli smo da uvedemo veliki broj stabala, prostorni plato za vernike, manifestacije i događaje, koji će se ovde održavati, kao i deo za šetače", zaključio je Stojčić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir