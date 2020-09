VESIĆ O INVESTICIJAMA U OPŠTINI PALILULA: Za stanovnike leve obale Dunava dom zdravlja, vrtići

Stanovnike leve obale Dunava u narednom periodu očekuje otvaranje novog Doma zdravlja, nastavak gradnje kanalizacione mreže i početak gradnje vrtića, rekao je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je rekao da će u novembru biti završen Dom zdravlja u Borči, sa skoro 7.000 kvadrata i praktično svim medicinskim službama.

Najavio je da će u neposrednoj blizini Doma zdravlja uskoro počinje i izgradnja vrtića i dodao da je sa predsednikom opštine Palilula Aleksandrom Jovičićem razgovarao o ideji da se zgrada u kojoj se sada nalazi Dom zdravlja pretvori u opštinski uslužni centar, gde bi se nalazile sve opštinske i određene republičke službe.

"Tako građani sa leve obale Dunava ne bi više morali da dolaze do Takovske ulice, gde je sada sedište Opštine Palilula, već bi 80 do 90 odsto poslova mogli da završe bez dolaska u centar grada", rekao je on gostujući na Studiju B.

Dodao je da će u oktobru biti raspisan prvi od tri planirana tendera vezana za izgradnju kanalizacione mreže na levoj obali Dunava.

Precizirao je da će prvi tender biti za izgradnju kanalizacione crpne stanice, dok će druga dva tendera uslediti u decembru i tiču se izgradnje sekundarne kanalizacione mreže i prečistača za otpadne vode.

"Sve otpadne vode iz kanalizacije sa leve obale Dunava će prolaziti kroz sistem prečistača i prečišćene se izlivati u Dunav. Na taj način prestaćemo da zagađujemo našu najveću reku što je izuzetno značajno", rekao je on.

Vesić je najavio tender za izgradnju novog mosta na Dunavu kod Ade Huje do kraja sledeće godine a radove na izgradnji u prvom delu 2022. godine.

"Vrednost investicije je preko 200 miliona evra i od velikog je značaja za Beograd, naročito za građane sa leve obale. Kada most bude završen, moći će da započne prava i ozbiljna rekonstrukcija Pančevačkog mosta koji je, doduše, u nadležnosti Republike Srbije, ali će Grad stajati na raspolaganju", rekao je on.

Dodao je da rekonstrukcija Pančevačkog mosta bez prekida saobraćaja nije moguća, a zaustavljanje saobraćaja preko tog mosta nemoguće je bez alternative - novog mosta.

"Posle detaljne rekonstrukcije, Pančevački most moći će da bude u upotrebi još sigurno nekoliko decenija", rekao je on.

