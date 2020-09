UDAR CUNAMIJA: Nelegalni splavovi urušavaju odbrambeni nasip Beograda i truju pijaću vodu!

Splavovi „Cunami haus“ na Savi u blizini Bloka 44 u Beogradu ne samo da nemaju dozvolu za rad i tehničke preglede, čime ugoržavaju bezbednost svojih gostiju, već i urušavaju Savski nasip, koji štiti prestonicu od poplava, ali i ispuštavju fekalne vode u reni bunare i tako truju pijaću vodu građana!

Razradili posao nauštrb bezbednosti Beograda „Cunami“ foto: Tamara Trajković

Nemaju tehnički

Da podsetimo, Kurir je otkrio da čak 10 od 11 splavova „Cunami haus“, koji se direktno ili indirektno vode na „Cunami studio“, nema izvršene tehničke preglede i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo im je zabranu korišćenja. Ali uprkos tome, i dalje nastavljaju sa radom, žurke i proslave se često organizuju, a epidemiološke mere ne poštuju. Time Aleksandar Zubac, koji u medijima istupa kao vlasnik ovih objekata, direktno ugrožava bezbednost i svojih gostiju, ali i ljudi na šetalištu.

foto: Privatna Arhiva

Nažalost, ni to nije sve. Oliver Ilić iz Udruženja grupe građana Savski nasip objašnjava za Kurir da su splavovi „Cunami“ protivpravno bili zalepljeni jedan za drugi i da je pravo čudo što u januarskom požaru, koji je zahvatio tri ta objekta, nije neko nastradao.

- Tamo se i dalje redovno organizuju žurke, rođendanske proslave sa više od 100 mladih, puštaju se vatrometi, niko ne vodi računa o bezbednosti ili protivpožarnoj zaštiti. Sakupili smo više od 2.000 potpisa građana i odneli ih nadležnima da se ti splavovi uklone, jer predstavljaju ogroman problem. Većini, onako laički, smeta što zaklanjanju pogled na reku, što dopire buka s njih i što se automobili parkiraju po šetalištu, pa ljudi ne osećaju da imaju Savu za sebe. Međutim, tu ima mnogo ozbiljnijih stvari. Većina tih splavova nema vodu, a kako bi je dobili, buše odbrambeni nasip i provlače cevi kroz njega! Time su Savski nasip i odbrana Beograda od poplava ozbiljno ugroženi, jer ako nadođe voda, nastaće haos! To još nigde nije zabeleženo u svetu i za to je zaprećena krivična kazna od osam godina zatvora - naglašava Ilić.

Krcato Ulaz u jedan od splavova „Cunami“ foto: Nemanja Nikolić

On dodaje da većina splavova struju dobija nelegalno, razvlačeći kablove i priključujući se na bandere u naselju:

Bez odgovora iz Grada

- Ipak, mnogo veći problem sa svim splavovima sa Savskom nasipu predstavlja to što svoje otpadne vode i fekalije ispuštaju u reni bunare iz kojih građani koriste vodu za piće! To predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudsko zdravlje i preti nam da ostanemo bez glavnih vodoizvorišta u Beogradu. Nekada je tu bilo 100 reni bunara, ali sada se ne zna ni koliko ih je u funkciji, jer do većine ne može ni da se dođe zbog nelegalno postavljenih objakata. To je ozbiljan problem koji republičke i gradske institucije moraju što pre da reše.

U „Cunami hausu“ ne odgovaraju na pitanja upućena iz Kurira.

Gradu Beogradu uputili smo juče pitanja da li su gradske inspekcije bile na terenu povodom splavova „Cunami“ i zbog čega ovi objekti nisu još uklonjeni, ali do zaključenja ovog izdanja odgovore nismo dobili.

Samo kancelarija registrovana Vlasnik sebe obezbedio Vlasnik Aleksandar Zubac je više puta prekršio zabranu rada izdatu od ministarstva, zbog čega mu je izrečeno pet zahteva za vođenje prekršajnih postupaka, a jedini splav koji ima tehnički pregled i svedočanstvo o plutanju je onaj koji sam Zubac koristi za potrebe svoje kancelarije. - Jedini splav koji ima obavljen tehnički pregled jeste „Cunami“, sa registarskom oznakom BG-P-665B, koja ističe 26. septembra 2020, a koji vlasnik koristi za potrebe svoje kancelarije. Ako se ima u vidu da preostali splavovi „Cunami“, na koje dolazi veći broj gostiju, nemaju izvršene tehničke preglede, dok ih ima jedino splav koji koristi vlasnik, jasna je neodgovornost i bahat odnos koji se pokazuje prema bezbednosti ljudi - kazali su za Kurir u Ministarstvu građevinarstva.

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Kurir TV

Kurir