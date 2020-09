TREBA VAM POSAO? GRAD BEOGRAD ZAPOŠLJAVA I TO OVDE: Uskoro konkurs, ima 150 radnih mesta, ali i dodatni uslov

BEOGRAD - Konkurs za prijem novih komunalnih milicajaca koji će biti raspoređeni po svim gradskim opštinama uskoro će biti raspisan, a ovo pojačanje značiće mnogo s obzirom na to da je njihov broj trenutno nedovoljan za obavljanje svih zadataka.

Ranko Šekularac, rukovodilac Sektora za unutrašnju kontrolu u Sekretarijatu za poslove komunalne milicije, istakao je za TV Pink da će konkurs biti raspisan za 150 komunalnih milicajaca u ovoj fazi, te da će u nekoj narednoj biti primljeno još toliko ljudi kako bi u pravoj meri bili prisutni na terenu. Kako je podsetio, Komunalna milicija godinama unazad suočava se sa manjkom broja milicajaca.

– To je naš hronični problem, jer treba blagovremeno i kvalitetno da odgovorimo na sve prijave i predstavke građana koji se žale na određene probleme iz oblasti komunalnog reda. Budući da smo na terenu prisutni 24 sata i da nam je radno vreme raspoređeno u tri smene, broj komunalnih milicajaca, kojih je trenutno 318, nedovoljan je da bismo postigli sve ono što nam je postavljeno kao zadatak. U jednom danu, mi nemamo više od dvadeset pet patrola na terenu, a to je nedovoljno – rekao je Šekularac.

On je pojasnio da, pored uobičajenih uslova konkursa kao što je to da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, sada je uvedena novina da svaki kandidat mora da prođe i bezbednosnu proveru Ministarstva unutrašnjih poslova. Šekularac je istakao da je obim posla konstantno veliki, ali da ove godine, zbog virusa korona, neće biti u mogućnosti da edukuju kao ranijih godina predškolce i učenike mlađih razreda o značaju očuvanja životne sredine i komunalnog reda. – Ove godine permanentnim prisustvom ispred škola, u skladu sa brojem raspoloživih komunalnih milicajaca, učenicima govorimo o važnosti nošenja maski i držanja socijalne distance, koliko je to moguće – rekao je Šekularac.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir