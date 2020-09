Kako se navodi na sajtu Grada Beograda, ulica će privremeno biti zatvorena za saobraćaj od 12. septembra od 17 sati do 13. septembra do sedam sati, kao i od 13. septembra od 17 sati do 14. septembra do sedam.

Dodaje se da će na pomenutoj lokaciji 13. septembra od sedam do 17 sati za saobraćaj biti zatvorena jedna saobraćajna traka.

