OGLASIO SE VESIĆ: Opština Stari grad nema ni za plate! Mislio sam da je Đilas nešto naučio kada je smenjen

BEOGRAD - Mislio sam da je Đilas nešto naučio kada je smenjen u Beogradu gde je ostavio dug od 1,2 milijarde evra. Pametan čovek bi promenio ponašanje i počeo da se ponaša odgovorno. Pametan čovek bi tako uradio ali ne i Đilas, oglasio se zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je rekao i sledeće: Kako razume vlast pokazao je sada na slučaju opštine Stari Grad. Njegovi puleni koji su vladali ovom opštinom potrošili su sve pare na razne agencije preko kojih su finansirali proteste i svoje stranačke aktiviste da je opština Stari grad ostala bez novca za plate!? Zamislite, najbogatija opština u Srbiji nema para da isplati plate? Tako Đilas vlada. Zaposlene su ostavili bez plata ali su svaki peti dinar iz budžeta dali na agencije preko kojih su finansirali proteste! Za četiri godine iz budžeta opštine za plaćanje agencijama otišlo je 200 miliona dinara ili malo više od 1.7 milona evra. Toliko narodnih para su potrošili na plaćanje protesta i svojih stranačakih aktivista. Tako Đilas krčmi državnu imovinu. Zato je njegovo učešće u politici opasnost po javni interes jer zamislite šta bi ovaj rasipnik radio kada bi se dočepao gradske ili republičke kase?

Јутрос сам заједно са начелницом Градске управе Сандром Пантелић и градским урбанистом Марком Стојичићем обишао Градску... Posted by Горан Весић on Friday, September 11, 2020

Opština Stari Grad dok ju je Đilas vodio poslednja dva meseca uzimala je pozajmice da zaposlenima isplati plate. Tako je tajkun Đilas kao što je Beograd 2013. godine doveo na ivicu banktrota sada, 2020. godine, doveo do bankrota opštinu Stari Grad. Inače, opština Stari grad, dok je njome vladao Đilas, bila je jedina u Srbiji koja nije postala deo projekta Vlade Republike Srbije e-uprava!? Samo građanke i građani Starog grada nisu mogli da na jednom mestu dobiju sva dokumenta kako to može u svim drugim opštinama Srbije!? Tvrdili su da nemaju para da kupe kompjutere da bi olaškali život svojim građanima. A mogli su da potroše 1.7 miliona evra da finansiraju proteste!? Sada ćemo i to promeniti. Tako Đilas vidi vlast. On prima platu u svojoj firmi, vozi se najskupljim džipom i naravno ima najbolji kompjuter. Za njega ima. Ali zato zaposleni u opštini Stari Grad kojom je vladao nemaju za plate a o kompjuterima da ne govorimo. Vreme prolazi a Đilas ostaje isti. Uvek otima od naroda.

(Kurir.rs)

