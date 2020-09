NA OVIM OPŠTINAMA SUTRA NEĆE BITI VODE: Spremite zalihe, radovi će trajati skoro čitav dan

Na opštini Savski venac će sutra, od 8 do 24 časova, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati potrošači u ulicama Petra Mrkonjića, Vase Pelagića (od Koste Glavinića do Vojislava Vučkovića), Koste Glavinića (od Vase Pelagića do Ruske), Vojislava Vučkovića, Senjačkoj, Svetog Nauma, Vrnjačkoj i Belgijskoj.

Kako je saopštio "Beogradski vodovod i kanalizacija", radovi su planirani i na mreži na opštini Voždovac, zbog čega će istog dana od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u Ulici vojvode Stepe (od broja 357 do Ulice Kružni put voždovački, neparna strana).

Dodatno, zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu mrežu na opštini Čukarica, u utorak će od 8 do 20 časova bez vode biti potrošači u ulicama Porodice Mitrović, Petra Jokića, Ilije Vukićevića, Leposavićkoj, Lozičkoj i Kneza Mihajla Viševića.

Za najnužnije potrebe obezbedjene su cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu.Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" kao i na zvaničnoj veb-adresi tog preduzeća.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir