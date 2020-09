MILIČKOVIĆ: U nastavku hajke po komandi Đilasa nastupaju ova dva samozvana eksperta za bezbednost

BEOGRAD - U nastavku hajke koju opozicija vodi po komandi Dragana Đilasa protiv policije, a čiji su cilj zapravo napadi na porodicu predsednika Aleksandra Vučića i destabilizacija Srbije, sinoć su nastupala dvojica samozvanih eksperata za bezbednost i funkcionisanje institucija. Želim najpre da podsetim javnost ko su ovi eksperti, da bi građani znali ko su ljudi koji drže lekcije policijskim službenicima, iznose nebulozne optužbe da se zataškava slučaj prebijanja u Novom Sadu jer je zaboga osumnjičeni obezbeđenje u kladionici i konstruišu lažne afere navodno zabrinuti za bezbednost na ulicama Srbije, saopštio je član Predsedništva SNS i potpredsednik GO Beograd SNS Milisav Miličković.

On je dodao i da samozvani eksperti za bezbednost Božo Prelević i Vladimir Gajić inače po profesiji advokati sa brojnom klijentelom iz miljea organizovanog i drugih oblasti kriminala. Logično, advokatima je posao da zastupaju interese svojih klijenata, bore se za njihova prava i niko im to pravo naravno ne spori.

Božo Prelević, inače ministar i potom savetnik ministra unutrašnjih poslova tokom 2000., 2001. i 2002. godine, u kojima se dogodilo 212, 215 i 189 ubistava. Od tog broja 91 mafijaško ubistvo, od kojih ih je 35 i dan danas nerasvetljeno. Taj i takav Prelević za Srbiju danas u kojoj su se od početka ove godine dogodila tri mafijaška ubistva, od čega su dva već rešena, kaže da u njoj cveta kriminal. Da li vas je bar malo sramota, bivši koministre, kako se volite predstavljati?

Vladimir Gajić, advokat i šef Pravnog saveta Narodne stranke Vuka Jeremića, u narodu poznat kao jedan od bivših direktora optuženih u aferi „Geneks“. Čerupanje „Geneksa“ za skoro 62 miliona ostalo je nerasvetljeno i zataškano zahvaljujući tadašnjim tužiteljkama koje su njemu i drugarima u vreme vlasti DS-a obustavile istrage i omogućile nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja. Baš taj Gajić kaže da Srbija danas, u kojoj je uhapšeno i na desetine funkcionera SNS-a čim su se ogrešili o zakon, nije pravna država i optužuje nekoga za zataškavanje. Da li vas je bar malo sramota, šefe Pravnog tima, a rekao bih i još nekog ekspertskog za zataškavanja?

To su vajni eksperti za bezbednost Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića i ostalih, doduše ne za bezbednost građana, već kriminalaca. Upravo zato im i jeste na meti policija, dodaje on i zaključuje: "Polazeći od sebe i svojih sukoba, udruživanja i razdruživanja, ovi vajni opozicionari pokušavaju da iskonstruišu sukobe unutar SNS-a, zaboravljajući da to nije njihova Demokratska stranka, koja bira po opštinskim odborima sudije i tužioce i ponižava i zastrašuje policajce da slučajno ne bi radili svoj posao. Srbija odavno, gospodo, nije kakva je bila u vreme vaše vlasti. Zemlja mraka i haosa, pod čijim okriljem ste na miru zajedno sa ostalim tajkunima mogli da je rasprodajete i pljačkate. Niti će to ponovo biti, ma koliko da pojačavate svoje laži.“

