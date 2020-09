DANAS ĆE OVE ULICE BITI ZATVORENE: Izmene na autobuskim linijama, informišite se pre polaska u grad

Tokom vikenda u prestonici se održavaju mnogobrojne manifestacije, pa će ulice biti zatvorene, a linije javnog prevoza preusmerene.

Manifestacija "Evropska nedelja mobilnosti - Pešačka subota", danas od 7.00 do 18.00 zatvara Ulicu kralja Milana i Terazije. Linija 22A neće saobraćati, a trolejbusi 29 voziće do Slavije. Linija 31 vozi Nemanjinom, pa kroz Kneza Miloša, preko Dečanske i Makedonske do Studentskog trga. Autobusi 24, 26, 27, 37 i 44, i minibus E2 takođe će voziti Dečanskom i Makedonskom. E9 će umesto Terazijama od Slavije ići Beogradskom, Bulevarom kralja Aleksandra, a onda Dečanskom do Trga republike.

Danas se kod Ušća održava i 49. međunarodna juniorska biciklistička trka "Olimpijske nade - Trofej Beograda" 2020, od 9.00 do 18.00. Linije 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle kretati Bulevarom Mihajla Pupina.

Izmene i u nedelju

U nedelju, od 6.30 do 14.00 održava se manifestacije "Državno prvenstvo u triatlonu na poludistanci" na prostoru Ade Ciganlije.

Tako autobusi 23, 37, 51, 52, 53, 58, 88, 560E i E2 će u smeru ka gradu, na delu od Požeške do Sajma, ići preko petlje Careva ćuprija, a zatim Bulevarom vojvode Mišića. Linija 55, 56, kao i sve linije ka Lazarevcu će posle isključenja kod Sajma ka Topčideru voziti takođe Bulevarom vojvode Mišića, preko petlje Careva ćuprija, zatim Požeškom i Endija Vorhola.

ZATVOREN PUT DO AVALE NA omiljenom izletištu Beograđana, Avali, održava se manifestacije "Nagrada Beograda Avala 2020". Zato će biti zatvoren Put za Avalu danas i sutra, tokom celog dana.

Linije 91, 92, 511, 551, 553, 860, 860A, 860B, 860E, 860J, 860M, 860S i 861A, čija se trasa pruža duž Savske magistrale, takođe od Sajma ka Topčideru, ali posle Požeške voze Vodovodskom, Lole Ribara, Bore Stankovića, Obrenovačkim putem.

Linija 87 vozi skraćeno, od Čukaričke padine do Banovog brda.

Autobusi 85, 89 i 94 će od Jurija Gagarina voziti ulicom Vladimira Popovića, preko mosta Gazela, onda Bulevarom vojvode Mišića, pa posle isključenja kod Sajma trasom kao i ostale linije do Požeške.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir