VESIĆ POSLE POSETE KOSMETU: Beograd će se pobratimiti sa Kosovskom Mitrovicom do kraja godine

Grad Beograd i Kosovska Mitrovica do kraja godine će postati pobratimljeni gradovi, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je rekao da će se Beograd u oktobru pobratimiti i sa Banjalukom, a u opticaju je i bratimljenje s Briselom.

Vesić, koji je ove nedelje boravio u Kosovskoj Mitrovici, rekao je da je ta poseta jedna u nizu koje Grad Beograda sprovodi kao deo strategije saradnje sa srpskim sredinama u regionu, sa gradovima u kojima živi najviše Srba.

"Poseta Kosovskoj Mitrovici je bila deo dogovora napravljenog još prošle godine u okviru koga svaka beogradska opština pomaže jednu od srpskih sredina na Kosmetu, bilo da je u pitanju opština ili mesna zajednica", rekao je Vesić za Sputnjik.

Zamenik gradonačelnika, koji je u Kosovskoj Mitrovici uručio ključeve stanova za 20 porodica, kaže da je Grad Beograd uspeo da izgradi zgradu sa stanovima za porodice koje su u martovskom pogromu 2004. godine na Kosovu u Metohiji proterane iz svojih domova.

Ove porodice su, kako je naglasio, posle martovskog pogroma živele u smeštaju koji je pripadao Trepči i bilo ih je čak 70, a skoro deset godina delile su jednu kuhinju i jedno kupatilo.

"U međuvremenu, za 30 porodica grad Kosovska Mitrovica je uspela da nađe smeštaj, to jest, da ih raseli, a ostalima plaća stanove. Po završetku naše druge zgrade - a to bi trebalo da bude do kraja januara, i preostalih 20 porodica će konacno dobiti svoje domove", poručio je Vesić.

On je dodao da na taj način "pokazujemo koliko nam je stalo do naših ljudi i da da je Srbija uz njih".

"Trudimo se i da na druge načine pomognemo, na primer slanjem adekvatne mehanizacije za bržu gradnju, organizujemo pozorišne predstave s glumcima iz Beograda, organizujemo dolazak dece u Beograd", rekao je Vesić.

On je dodao i da je zamolio nekoliko beogradskih kompanija da donacijama učestvuju u izgradnji parka koji bi trebalo da bude u blizini Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici.

"Oni su prihvatili naš poziv i taj park će ostati nešto što su donirale kompanije iz Beograda ovom gradu na Kosovu i Metohiji", poručio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

