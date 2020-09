BEZ VODE DELOVI NOVOG BEOGRADA I ZEMUNA: Česme suve do sutra u 9, evo gde su cisterne sa vodom

BEOGRAD - Zbog neophodnih i neodložnih radova na magistralnom cevovodu Ø900, od subote 26.09.2020. godine u 7 sati do nedelje 27.09.2020. godine u 9 sati, pad pritiska osetiće potrošači na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin.

U istom vremenskom periodu, kod potrošača na višim spratovima na opštinama Novi Beograd i Zemun doći će do prekida u vodosnabdevanju, kao i kod potrošača na nižim spratovima u Gornjem gradu (Zemun).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne na sledećim lokacijama:

Blok 45 – plato mesne zajednice – 1 vozilo Blok 70 – plato objekta Mahi – 1 vozilo Dr Ivana Ribara – dostava duž parkirališta – 1 vozilo Naselje Belvil – plato do garaže GSP-a – 1 vozilo Omladinskih brigada – objekti Idea, Roda, Telenor i drugo – 1 vozilo Japanska ulica – dostava od bloka 64 do bloka 61 – 1 vozilo Evropska ulica – dostava od bloka 64 do bloka 61 – 1 vozilo Naselje Save Kovačevića – do toplane – 1 vozilo Zemun Gornji Grad – dostava kroz ulice – 1 vozilo Policijska akademija – Ulica cara Dušana Zemun – 1 vozilo Zemun polje – ispred Doma zdravlja – 1 vozilo Batajnica – ispred doma zdravlja – 1 vozilo Naselje Ledine – okretnica autobusa – 1 vozilo Bežanijska kosa – plato objekta idea – 1 vozilo Ugrinovačka ulica Zemun – dostava niz ulicu – 1 vozilo Jakovo – ispred ambulante – 1 vozilo Karađorđev trg u Zemunu – 1 vozilo

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3 606 606.

(Kurir.rs)

Kurir