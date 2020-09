VESIĆ NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA: I u smanjenom budžetu imamo više od milijardu evra, u planu tender za izgradnju 5 novih vrtića

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas, obrazlažući predloženi rebalans budžeta, da su finansije Grada Beograda stabilne, ali da je razlog za smanjenje budžeta učešće Grada u republičkom programu pomoći privrede usled epidemije virusa korona.

Vesić je na sednici Skupštine grada Beograda na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta kazao da će Grad Beograd, i pored smanjenja budžeta, raspisati tender za izgradnju još pet vrtića, kao i da se Grad ove godine nije zadužio nijedan evro, da je isplatio sve svoje obaveze i nije prihvatio odlaganje plaćanja rata kredita.

"Čak i sa ovako smanjenom budžetom imamo preko milijardu evra, a prvenstveno je bilo planirano da bude milijardu 205 miliona evra. Kada je na vlasti bio Đilas budžet Beograda bio je 565 miliona evra", kazao je Vesić.

Istakao je da nikakva smanjenja nisu rađena kada su u pitanju socijalna davanja, vrtiće i funkcionisanje komunalnog sistema.

Zamenik gradonačelnika pojasnio je da je epidemija korona virusa ostavila posledica na ekonomiju i da je Grad Beograd morao u julu da usvoji rebalans koji je smanjio budžet za 15, 16 odsto.

Kako kaže, tada su procenili da će imati manje prihoda, a jedna od najvažnijih odluka Vlade Srbije koja se tiče pomoći privrede jeste odlaganje plaćanje poreza na zarade i da se odloži plaćanje na dve godine, što u budžetu Grada Beograda učestvuje sa 66 odsto.

foto: Tanjug/Nikola Anđić

"Jedan mesec je za nas oko šest milijardi manje prihoda", kazao je Vesić i dodao da je i Grad uzeo učešća u tome kako bi sačuvao privredu i radna mesta.

Došli smo u situaciju da ove godine imamo 8,1 odsto nezaposlenost u Beogradu, što je 2012. godine iznosilo 16,2 odsto, kazao je Vesić.

Drugi razlog za rebalans budžeta, kako je naveo zamenik gradonačelnika, je taj što su odlučili da se ne zadužuju.

- Ponašamo se domaćinski, koliko imamo toliko trošimo. Nismo odložili nijedan evro vraćanja stranih kredita, mi ove godine u budžetu imamo 38 miliona evra da vratimo kredita koje je uzimao naš prethodnik, najviše za most na Adi, nuđeno nam je da nam se odloži dve rate i prebaci za sledeću godinu. Odbili smo to vratićemo do poslednjeg evra i na taj način pokazujemo i stranim partnerima da smo odgovorna lokalna samouprava - ispričao je Vesić.

Prema njegovim rečima, i ovako smanjen budžet daje mogućnost za nekoliko novih stvari, a jedna od najvažnijih je što se omogućava da se raspiše tender za izgradnju novih pet vrtića.

Vesić je podsetio da je ove godine počela izgradnja šest novih vrtića, a da će tenderi biti raspisani za izgradnju vrtića na Miljakovcu 3, u Braće Jerković, Mirijevu, na levoj obali Dunava i u jednoj prigradskoj opštini za koju se trenutno traži lokaciju koja je čista, a ima potrebu za vrtićem.

- Nikada se u istoriji Beograda od kada postoji organizovan smeštaj dece u vrtićima, od 1930. godine nije izgardilo 11 vrtića za godinu dana - istakao je vesić i dodao da će u tih 11 vrtića imati mesta za 3.000 dece.

U Beogradu je ove godine lista čekanja bila oko 2.500, a pre osam godina lista čekanja je bila preko 10.000, kazao je Vesić i dodao da danas u vrtiće ide 73.391 dete, a da je 2012. u vrtiće išlo 49.062 deteta.

- Mi smo već jedina lokalna samouprava u Srbiji u kojoj više od 70 odsto dece ide u vrtić- kazao je Vesić i obrazložio da je Vlada Srbije zadala zadatak svim lokalnim samouprava da do 2025. godine imaju preko 70 odsto dece koja idu u vrtiće.

U julu mesecu ove godine prosečna plata u Beogradu je bila 628 evra, kazao je Vesić i uporedio taj podatak sa poslednjim danom 2012. godine, kada je prosečna plata bila 452 evra.

Vesić je takođe rekao da je sa 31. julom ove godine u Beogradu bilo zaposleno 750.550 osoba, a da je 2012. godine bilo zaposleno 558.620 osoba.

- Za osam godina otvoreno je 191.880 radnih mesta na teritoriji Grada Beograda - naglasio je Vesić.

Kada pričamo o građevinskim dozvolama, kako je podsetio Vesić, u Beogradu je do 31. avgusta izdato 712.467 kvadrata, a već sada imamo izdatih dozvola za oko milion i 300.000 kvadrata.

Poredeći taj podatak sa podacima iz 2012. godine, Vesić je kazao da je 197.000 kvadrata.

Vesić je najavio da će i ove godine, kao i prošle, u oktobru napraviti predlog budžeta, koji će nekoliko nedelja biti na javnoj raspravi, a kada se završi javna rasprava usvojiće budžet do kraja novembra.

(Kurir.rs/Tanjug)

