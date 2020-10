VESIĆ SE OGLASIO: Predlog Inicijative "Ne davimo BG" već je u planu, evo šta će novo Beograd dobiti

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je dobio predlog Inicijative "Ne davimo Beograd" za zamenu osušenih stabala novim na oko 300 lokacija i da je zamena već u planu JKP "Zelenilo Beograd".

Vesić je naveo da, po evidenciji Grada Beograda, takvih lokacija ima mnogo više, skoro 1.100, ali dodaje da je dobro da ljudi iz Inicijative kao građani upućuju predloge da se nešto konkretno uradi za glavni grad.

"Grad Beograd je početkom godine počeo sa popunjavanjem drvoreda tamo gde su stabla osušena ili isečena. Od pocetka godine do sada dopunili smo 767 drvorednih stabala, a plan je da se do kraja godine zasadi još 432", precizirao je Vesić i dodao da su to uglavnom sve lokacije koje su predložili i iz Inicijative "Ne davimo Beograd".

Vesić je naveo da u Beogradu ima 56.513 drvorednih stabala u 743 ulice, kao i još oko 400.000 stabala o kojima brine "Zelenilo Beograd" koja nisu drvoredi već se nalaze u parkovima i drugim javnim površinama.

"Tu je predviđena zamena oko 4.000 stabala, koja su takođe osušena ili oštećena", rekao je Vesić gostujući na Studiju B, saopštila je Gradska uprava.

Dodao je da se lokacije 300 osušenih stabala, koje je predložila Inicijativa "Ne davimo Beograd" uglavnom nalaze u postojećem planu "Zelenila Beograd", ali da je dobro što su shvatili da kao građani treba da upućuju inicijative Gradu.

"Drago mi je da su iz Inicijative 'Ne davimo Beograd' shvatili da jedino mi, kao gradska vlast, radimo za Beograd i da predloge treba da upućuju nama, a ne da sarađuju sa onima koji su uništili Beograd", zaključio je zamenik gradonačelnika.

(Kurir.rs/Tanjug)

