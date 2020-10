SRAMOTA U 21. VEKU: Meštani Trešnje i Kovione i dalje nemaju vodovod, KUPAJU SE KIŠNICOM na 25 km od centra Beograda!

Trešnja i Koviona, naselja na međi opština Voždovac i Sopot, na svega 25 km od centra Beograda, nikad nisu imala vodovod.

Meštani se u 21. veku kupaju kišnicom, godišnje izdvajaju čitavo bogatstvo za cisterne za vodu i kupovinu flaširane vode, a mnoge smo juče zatekli na izvoru Drvnik kako toče vodu ili ispred kapele na groblju. Kako bi rešili višedecenijski problem, građani su peticijom prikupili 1.000 potpisa i vrlo brzo će ih predati dvema opštinama, ali i Gradu Beogradu.

Radovan Filipović, jedan od organizatora peticije, koga smo s nekolicinom njegovih komšija zatekli kako toči vodu na izvoru, kaže za Kurir da su se njegovi sugrađani za kratko vreme ujedinili i da su za manje od petnaest dana sakupili više od 1.000 potpisa za uvođenje vode u Trešnji i Kovioni.

- Nadležni su procenili da bi rešenje ovog problema koštalo 100 miliona dinara i da su zbog toga odustali od izgradnje vodovoda. Mi smo na 25 km od Beograda, sramota je da ovako ljudi žive. Decenijama ljudi ovde žive bez vode, svake godine nam obećavaju da će taj problem biti rešen, ali rešenja nigde.

Tehničku vodu skupljamo s krova, iz oluka, ta voda odlazi u rezervoare u zemlji a odatle je hidrofor ubacuje u kuću. Ljudi koji su je nosili na ispitivanje kažu da ta kišnica nije za kupanje. Kupamo se vodom iz drugog rezervoara, dovoze nam vodu ljudi koji naplaćuju 1.000-1.500 po kubiku. Jefttinije je izaći na kišu i okupati se - kaže nam Filipović i podseća da najmanje sto evra mesečno izdvaja za vodu.

On dodaje da mu je većina vikendaša, koji tu povremeno dolaze, u Vajber grupi rekla da bi se trajno preselili iz Beograda, samo da imaju vodu, a da neki čak vodu toče i ispred kapele na groblju ili na najbližim izvorima kako bi zalivali bašte. Veli i da su građani jednoglasni i spremni da preduzmu i radikalnije poteze ako ne dobiju vodu:

- Ogroman je odziv za peticiju, produžićemo nekoliko dana potpisivanje, jer smo čuli da i jedan deo sela Parcani nema vodovod, pa ćemo i njih uključiti. Bunarska voda nije rešenje jer izvori brzo presušuju. Iz mog bunara su svi uzimali vodu i presušio je.

Slobodan Kerezović kaže da tu živi punih 45 godina i da nikad nisu imali vodovod, a više puta su pokušavali da to reše.

- Predsednik opštine nam je nagovestio da on ne želi da uloži novac, a da onda "Beogradski vodovod" naplaćuje priključke. Voda nas košta 50-100 evra mesečno, to je najveći trošak, skuplje i od struje, ogreva. Meštani su toliko razočarani da su spremni da preduzmu i neke drastičnije mere, poput blokade puteva - kaže on.

I Branimir Jovanović kaže da je 30 godina sakupljao kišnicu iz oluka i plaćao cisterne.

- Točim vodu na ovom izvoru, sedam kilometara od moje kuće. Nosio sam kišnicu na analizu, rekli su mi da njome ni baštu ne treba da zalivam. Mene voda mesečno košta oko 8.000 dinara. Ja sam penzioner, to je više nego strašno, jedva se snalazim da sakupim novac - kaže on za Kurir.

ANKETA Kosovka Stojiljković Jedva se krpim foto: Kurir - Jedva se snalazim za vodu. Stara sam, nemam auto. Kad neko od komšija krene na izvor da toči vodu, zamolim ih da me povezu. Ne pitajte me koliko mesečno plaćam, baš dosta me to košta. To mi sve remeti, penzionerka sam. Nemam velika primanja, pet kubika vode košta od 3.500 do 5.000 dinara, zavisi od onih koji nam u cisternama dovoze vodu. Nenad Janković Po dva sata u redu - Mesečni izdaci su minimum 6.000 dinara za tehničku vodu, za potrepštine po kući, pranje sudova, tuširanje... Ta voda nije za piće. Imamo i dodatne troškove za pijaću vodu. Najbliži izvor nam je ovaj, nosimo balone od po 10-20 litara i stojimo u redu, nekad čekamo i po dva sata da naspemo vodu za piće. Baštu ne možemo da imamo jer je problem zalivanje. Zimi je najgore, jer nemamo asfalt i očišćen prilaz do kuće, pa balone pune vode prenosimo u rukama.

Živorad Milosavljević Možda dobiju vodu za dve-tri godine Predsednik opštine Sopot Živorad Milosavljević kaže za Kurir da su uputili zahtev Direkciji za izgradnju grada Beograda za priključenje na gradski vodovod. - Prva faza projekta obuhvata Malu Ivanču i njeno priključenje na vodovod i izrada tog projekta je u toku. Međutim, druga i treća faza, koja ide do Kovione, zahtevala bi izradu dodatnih rezervoara, prepumpavanje vode i gradnju cevi. Podržavamo zahteve stanovništva, i ako sve bude bilo po planu, realno je da svi dobiju vodi za dve do tri godine.

Užas Na izvoru kostur uginule životinje foto: Kurir Reporter Kurira posetio je izvor Drvnik, na kojem meštani Kovione i Trešnje najčešće toče vodu, i tamo zatekao nekolicinu meštana, koji su bili nervozni jer moraju satima da čekaju u redu za vodu, ali i zbog toga što pored izvora stoji kostur životinje, koja je bila u fazi raspadanja i koju su napale muve, a druge životinje pojele. Svi su negodovali zbog užasnog prizora, ali nisu odustali od točenja vode, jer im je ona neophodna za tuširanje i obavljanje raznih kućnih poslova.

