POČELO GREJANJE PRE GREJNE SEZONE: Kad temperatura bude ispod 12 stepeni radiće punim kapacitetom

Grejni sistemi u 60 gradova i opština širom Srbije spremni su za početak grejne sezone, a gotovo u svim sredinama već su krenule tople probe iako je zvaničan početak sezone 15. oktobar, izjavio je juče ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, i dodao da cena grejanja ove godine ostaje ista kao i prošle.

- Nabavljeni su svi ključni energenti i sve je spremno za početak grejne sezone - naveo je Antić.

Funkcionalne probe

On je podsetio da su od 1. oktobra obavljene funkcionalne probe i da je u nekim sredinama u Srbiji, među kojima Novi Sad i Obrenovac, grejanje već počelo zbog nižih temperatura.

- Gotovo u svim sredinama kreću tople probe, a verujemo već tokom današnjeg dana u velikom broju gradova i grejanje, u zavisnosti od temperatura u tim gradovima i opštinama - rekao je Antić novinarima prilikom obilaska Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ u društvu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića.

Iz ovog javnog preduzeća poručili su Beograđanima da će im od danas radijatori biti topli i grejanje u punom kapacitetu jer je prognozirano da će srednja dnevna vrednost spoljašnje temperature biti ispod 12 stepeni Celzijusa.

- Do 15. oktobra grejemo ukoliko je prosečna temperatura ispod 12 stepeni Celzijusa. Posle 15. oktobra, kada počinje grejna sezona, grejemo u punom režimu, osim ako temperatura bude iznad 15 stepeni - naveo je Vesić i dodao da je veoma važno da građani sarađuju prvih sedam dana, jer se tada uoči najviše problema koji se mogu pojaviti.

Prijava kvara

On je pojasnio da ukoliko se desi da čitava zgrada slučajno zbog nekih problema nije dobila grejanje, to se može prijaviti na telefon 011/2093-011, a curenje vode iz instalacija i slične probleme na telefon 011/2093-100.

- Da ne bi dolazilo do zagušenja telefonskih linija, ukoliko postoje problemi u čitavoj zgradi, moja molba je da se javljaju upravnici zgrada, da oni komuniciraju sa „Beogradskim elektranama“, da se jave za više ljudi, jer će to omogućiti da brže rešavamo probleme koji mogu da se pojave, kako bi svi građani imali grejanje - dodao je Vesić.

UPOZORENJE METEOROLOGA

Danas potop i prvi sneg

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito. Obilnije padavine, od 20 do 50 litara za 24 sata, očekuju se ujutru na istoku i jugoistoku, kao i u Banatu, a na visokim planinama sneg. Najniža temperatura od sedam do 13 stepeni, najviša od 10 do 16 stepeni, u Beogradu najniža oko sedam, najviša oko 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.