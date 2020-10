POSETA ORGANIZACIJI CRVENOG КRSTA STAROG GRADA: Jedan od glavnih ciljeva saradnje formiranje volontersкog servisa

Foto: GO Stari Grad

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović i pomoćnica predsednika za socijalna pitanja Maria Markov bili su danas gosti opštinske organizacije Crvenog krsta. Povod za posetu bio je nastavak saradnje lokalne samouprave i Crvenog krsta Stari grad, koja je prekinuta pre sedam godina. Sastanku su prisustvovali i sekretarka Crvenog krsta Beograda Ivana Marisavljević Dašić, predsednica Crvenog krsta Stari grad prim.dr Mirjana Radovanović, sekretar ove opštinske organizacije Aleksandar Pantelić, kao i član Upravnog odbora Crvenog krsta Starog grada Orion Zurovac.

„Saradnja opštine Stari grad i opštinske organizacije Crvenog krsta treba da se podigne na sistemski nivo. Jedan od glavnih ciljeva saradnje je formiranje stalnog Volonterskog servisa u koji bismo uključili mlade ljude sa opštine, koji bi prošli sve neophodne obuke u Crvenom krstu i gde bi naučili da prepoznaju i dele prave vrednosti. Na taj način bismo uvek imali spremne volontere, pogotovo u ovom periodu epidemije korona virusa, jer ne znamo kako će se situacija dalje odvijati, ali i zbog velikog broja starih i socijalno ugroženih građana koji žive na opštini Stari grad“, rekao je danas na sastanku predsednik opštine Radoslav Marjanović. On je istakao da će opština Stari grad, kroz programsku izradu budžeta za 2021. godinu, opredeliti i novčana sredstva za Crveni krst Stari grad.

foto: GO Stari Grad

„Uloga Crvenog krsta je promocija davalaštva krvi, delovanje u nesrećama, pomoć starima, odnosno socijalna delatnost, a ono po čemu smo prepoznatljivi je volonterizam i solidarnost. Ponosni smo što naša organizacija broji najveći broj mladih volontera u Srbiji, jer su nam u blizini brojni fakulteti i srednje škole. Ono što je za naše volontere karakteristično jeste da se neprekidno edukuju i usavršavaju tokom čitave godine, što je ujedno i poziv za sve solidarne, mlade ljude nam se priključe“, kazao je na sastanku sekretar Crvenog krsta Stari grad Aleksandar Pantelić.

On je istakao da Crveni krst Stari grad podržava ideju o Volonterskom centru. „Znanje koje imamo rado ćemo preneti i budućim mladim volonterima koji se budu zainteresovali i hteli da se priključe. Međutim, u realizaciji bilo kog našeg programa nas koči to što ne znamo sa kolikim novčanim sredstvima ćemo raspolagati. Godine 2013. prekinuta je saradnja sa opštinom Stari grad, do kada smo mesečno dobijali po 50.000 dinara. U proteklih sedam godina od opštine smo samo za jedan projekat dobili 40.000 dinara. Drago nam je što opština ponovo prepoznaje naš rad i što će, prema mogućnostima koje bude imala, finansijski podržati neke od naših potreba“, dodao je Aleksandar Pantelić.

foto: GO Stari Grad

Prema podacima iz Agencije za privredne registre, Crveni krst Stari grad osnovan je 15. januara 1957. godine. Ne treba zaboraviti da je Crveni krst Srbije osnovan 1876. godine upravo na teritoriji današnje Gradske opštine Stari grad i da se i danas sedište Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Beograda nalaze u centralnoj gradskoj opštini.

Foto: GO Stari Grad

Kurir