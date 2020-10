DEO SAVSKOG VENCA I VOŽDOVAC SUTRA BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve od od 8 do 24!

BEOGRAD - Zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu na opštini Savski venac, u četvrtak, 15. oktobra, od 8 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u ulicama Banjičkih žrtava (od Andre Nikolića do Puškinove) i Puškinovoj (od Banjičkih žrtava do Radivoja Lole Đukića), saopštavaju iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Istoga dana, na opštini Voždovac, od 8 do 24 sata vodu neće imati ni potrošači u Braće Kovač i Vidskoj ulici (od Braće Kovač do Todora Dukina). Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)

