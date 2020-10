GRADONAČELNIK ZORAN RADOJIČIĆ GOST USIJANJA DANA: Da li Beograd ima mehanizme da smanji broj pozitivnih na korona virus?

Po broju novozaraženih Srbija je ponovo pod povećanim udarom Korone. Prestonica prednjači po broju pozitivnih na korona virus. Nepoštovanje mera stručnjaci navode kao jedan od ključnih uzroka ovakvog scenarija. Da li se redovno vrše kontrole koje se tiču broja osoba koje mogu da borave u zatvorenom prostoru?

Planira li grad da poveća kapacitet gradskog prevoza kako bi se suzbilo širenje zaraze?Gost Usijanja dana u 19.30 Zoran Radojičić gradonačelnik Beograda. Autor i voditelj Ivana Majstorović

foto: Printscreen

- Beograd neće biti zatvoren, pokušaćemo da kontrolišemo epidemiju kao i ranije. Veliki gradovi su tako građani da pogoduju velikom broju ljudi, zato je i stepen zaraze veći. Kada računamo broj testiranih u odnosu na broj pozitivnih vidimo da se epidemija širi. Moramo poštovati mere s obzirom da imamo bolje rezultate nego mnoge evropske zemlje. Ako se ne poštuju mere na mestima kao što su zabave, jedan inficiran može da zarazi veliki broj ljudi. Ako imate žurku bez maski sa jednim pozitivnim, ogromna je verovatnoća da svi budu pozitivni. To su mest akoja su najkritičnija, mormao skrenuti pažnu sugrađanima, kaže Radojčić.

foto: Printscreen

- Onome kome se desi, njemu je korona 100%, svaki izgubljeni život je tragedija, ali medicina i nauka znaju da bdudu surovi, a kroz mere koje se primenjuju smanjuje se i rizik.

- Priče o odstojanju i nošenju maske jesu dosadne, ali je to od suštinske važnosti. Sve drugo je sekundarno. Ja još kao hirurg imam naviku d anosim masku, a par puta sma zaboravio masku, i to se dešava, i to podiže rizik. Lako je pričati u idealnim uslovima.

- Suštinski je najbolje da se ne ide na mesta okupljanja, a ako idete, vodite računa da se poštuju mere.

foto: Printscreen

- Grad je našao rešenja kojima će pomoći tercijarnom sektoru privrede, jer je Grad to i razvijao. Sad je turizam pod velikim pritiskom.

- Trudimo se da se kontrolišu autobusi, kontrole vrši komunalna policij ai sanitarna inspekcija. Ali autobusi nisu ključno mesto gde se zaraza širi. Rizik su zatvoreni prostor, proslave, glasno pričanje. Rizik nije ni približno isti u autobusu kao na zabavama.

- Kao lekar preporučujem da se na slavama vodi računa, da bud ešto manje gostiju. Slava nije žurka, treba je obeležiti u krugu porodice.

foto: Printscreen

- Otvoreni prostor je manji rizik, zatvoreni je veći. Masku treba nositi i na otvorenom prostoru.

- Pratićemo mere, pa ćemo reagovati. Treba se pridržavati pravila kako se maska stavlja, skida i odlaže, ako obe osobe nose maski i još ima distance, šanse za zarazu su minimalne.

- Molim mlade da odrede prioritete i da budu oprezni. Ima vremena za druženje.

(Kurir.rs)

Kurir