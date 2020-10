VEČERAS NEKA SE SPREME NOVI BEOGRAD, SURČIN I ZEMUN: Hoćete li i vi ostati bez vode? Suve česme i u ovoj ulici na Savskom vencu

BEOGRAD - Redovno ispiranje vodovodne mreže sprovešće se na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin od danas do 22. oktobra, tako da će od 22 do 6 sati doći do umanjenog pritiska vode i povremenog prekida u vodosnabdevanju ovog dela grada, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Povremene prekide u vodosnabdevanju i umanjen pritisak vode 19. i 20 oktobra osetiće potrošači u naseljima Jakovo, Boljevci i Progar, 20. i 21.oktobra potrošači naselja Bežanijska kosa (Mesna zajednica 3), Bečmen, Jakovo i Petrovčić i 21. i 22.oktobra potrošači u Surčinu, Dobanovcima, Ugrinovcima i Grmovcu. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Radovi na redovnom ispiranju vodovodne mreže, koji se obavljaju nekoliko puta u toku godine, obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude zadovoljavajućeg kvaliteta. Takođe, tokom prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu na opštini Savski venac, 20. oktobra od 8 časova do ponoći bez vode će ostati potrošači na parnoj strani Bulevara vojvode Mišića (od Mostarske petlje do Radničke ulice). Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)

